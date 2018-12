Eux aussi ont déjà formé un couple...

Bien qu'elles appartiennent au passé, il y a de ces histoires d'amour du milieu artistique québécois dont on se souvient plus que d'autres. Et même si elles se sont étalées sur de nombreuses années, d'autres ont quitté notre mémoire.

En voici neuf qui ne sont pas passées inaperçues.

Sophie Lorain et Jean-François Pichette

JMTL

Sophie Lorain partage plus que sa vie sentimentale avec Alexis Durand-Brault. Grâce à son homme, elle développe aussi plusieurs projets, comme le film «Charlotte a du fun» proposé en mars dernier, ou encore la série «Dix pour cent» en développement à TVA. Les amoureux ont même fondé leur boîte de production appelée ALSO. Or, un autre visage connu de l'industrie du divertissement a précédemment fait battre le cœur de la fille de Denise Filiatrault: Jean-François Pichette. Les deux acteurs ont même partagé plusieurs scènes de la série «Fortier» au début des années 2000.

Vincent Graton et Geneviève Rioux

Ghyslain Lavoie / JdeM

Quand on pense à la vie amoureuse de Vincent Graton, le visage de France Beaudoin apparaît immédiatement. Si on répète l'exercice avec Geneviève Rioux, c'est celui de Gabriel Sabourin qui vient en tête. Normal, car on ne compte plus les années qu'ils filent le parfait bonheur chacun de leur côté. Cependant, il ne faudrait pas oublier que les deux comédiens ont fondé une famille de deux enfants – Emmanuel et Delphine – avant de prendre des chemins différents. Vincent Graton a élargi son clan avec l'animatrice en adoptant une fille, Juliette, et en donnant naissance à un garçon, Théo.

Maxime Le Flaguais et Sarah-Jeanne Labrosse

© Marie-Claude Forest / Agence QMI / Archives

Depuis quelques mois, Maxime Le Flaguais goûte aux joies de la paternité grâce à son amoureuse, Caroline Dhavernas, qui a donné naissance à une petite fille prénommée Françoise. Or, avant de succomber aux charmes de l'actrice, le fils de Michel Côté et Véronique Le Flaguais a vécu une histoire d'amour avec une autre comédienne, Sarah-Jeanne Labrosse. Ils ont été ensemble un peu plus d'un an avant de se séparer à la fin de 2012. Les deux vedettes de la série «Les pays d'en haut» acceptent encore de s'embrasser... mais seulement à la télé!

India Desjardins et Simon-Olivier Fecteau

JMTL

Filant le parfait bonheur avec le «Pharmachien» Olivier Bernard, l'auteure jeunesse à succès India Desjardins s'est mariée a cours de l'été. Artistiquement, leurs univers ont pu se mêler pour créer la bande dessinée «Ma vie avec un scienctifique: la fertilité» inspirée de leurs problèmes à concevoir un enfant. Avant cette nouvelle relation, la créatrice d'Aurélie Laflamme a partagé sa vie quelques années aux côtés de Simon-Olivier Fecteau. La fin de cette histoire n'a par contre pas empêché les anciens amants de travailler ensemble, comme ils l'ont fait le temps de la comédie «Ces gars-là» ni de se souhaiter bonne fête publiquement.

Richard Petit et Hélène Bourgeois Leclerc

JMTL

Le chanteur Richard Petit est en couple depuis près de 10 ans déjà avec Marie-Andrée Poulin, journaliste culturelle et miss météo sur les ondes de TVA et LCN. Le fruit de leur amour a donné naissance à une fille prénommée Gabrielle. Avant cette rencontre, l'artiste a brièvement séduit la comédienne Hélène Bourgeois Leclerc. Il y a longtemps, presque dans une autre vie, le frère de Martin Petit s'est aussi pavané quelque temps au bras de Marisol Aubé, une VJ de la chaîne MusiquePlus.

Annie Villeneuve et Dany Bédar

JMTL

Il y a déjà cinq ans que la petite Léa est entrée dans le quotidien d'Annie Villeneuve. Cette fille est également l'enfant de Guillaume Latendresse, ancien joueur du Canadien de Montréal. De son côté, Dany Bédar a un garçon, Katel, dont la mère est son amoureuse de longue date, la chanteuse Marie-Ève Fournier. Mais il est impossible de ne pas garder un souvenir du couple qu'Annie Villeneuve et Dany Bédar ont formé, sous les feux des projecteurs, au milieu des années 2000 alors que la jumelle était encore grandement associée au concours «Star Académie» et que le bassiste avait déjà amorcé sa carrière solo.

Serge Postigo et Marina Orsini

JMTL

Couple chouchou des Québécois du début des années 2000, Serge Postigo et Marina Orsini, alors tous deux dans la trentaine, ont fait la joie des photographes et des caméramans, prenant maintes fois la pose ensemble. Les deux vedettes de la télé sont devenues, en 2002, les parents de Thomas. Malheureusement, leur histoire d'amour n'a pas duré. Par contre, ils ont conservé «une très bonne relation», aux dires de la comédienne et animatrice. Aujourd'hui, Serge Postigo coule des jours heureux en compagnie de sa conjointe Karine Belly ainsi que de leurs deux enfants, Valentin et Scarlett.

Guy A. Lepage et Louise Richer

JMTL

Nouveau marié, mais amoureux de Mélanie Campeau depuis presque 15 ans, Guy A. Lepage a deux jeunes enfants avec sa flamme: Béatrice et Thomas. Il a aussi un autre fils, Théo, aujourd'hui adulte. La mère de ce dernier est Louise Richer, la Loulou d'«Un gars, une fille», mais surtout la directrice générale et fondatrice de l'École nationale de l'humour au Québec, une femme avec qui le RBO a vécu une vingtaine d'années, jusqu'en 2005. Comme bien d'autres du milieu artistique, la rupture de ce couple a été une surprise pour plusieurs.

France D'Amour et Julien Tremblay

Photo Annie T. Roussel

L'humoriste Julien Tremblay n'a pas seulement réussi à faire rire France D'Amour avec ses blagues et à l'émouvoir grâce à ses chansons; il est parvenu à conquérir son cœur. Dès leur deuxième rencontre, monsieur a tenté sa chance auprès de la chanteuse. Et le pari en a valu le jeu, car leur histoire d'amour a duré quelques années, jusqu'en 2016. Tous deux parents d'un enfant issu d'une union précédente, ils ont même pu former une famille reconstituée un certain temps. Malgré un nouveau chapitre dans leurs vies, ils sont restés en bons termes.