Exercice 2018: le chiffre d’affaires du Groupe MTY atteint près de 2,8 milliards $

MONTRÉAL – Grâce aux acquisitions, le Groupe MTY a réalisé une augmentation de 20,9 % de son chiffre d’affaires en 2018, par rapport à l’année précédente, $.

L’entreprise montréalaise a dévoilé ses résultats financiers vendredi. Ceux-ci indiquent une forte croissance du chiffre d’affaires aussi bien au quatrième trimestre que sur l’exercice puisqu’il a atteint 2,78 milliards $ par rapport à 2,3 milliards $ en 2017.

Avec une hausse de 30 % par rapport à 2017, le chiffre d’affaires réseau a atteint 707,4 millions $ au dernier trimestre.

Pour la période de trois terminée le 30 novembre dernier, MTY a déclaré un résultat net attribuable aux propriétaires en recul 33 %. Il est passé de 19,4 millions $, ou 0,91 $ par action, à 12,9 millions $, ou 0,34 $ par action.

Sur la même période, les revenus de MTY ont crû de 56 %, de 69,7 millions $ à 108,5 millions $, soutenus par les acquisitions du Groupe Restaurants Imvescor et de The Counter Custom Burgers.

Il y a aussi eu l’acquisition de la totalité des actifs de Casa Grecque, pour une somme de 22,4 millions $ ainsi que celle de la quasi-totalité des actifs de sweetFrog Premium Frozen Yogurt pour 32,1 millions $ US, soit environ 42,6 millions $ CAN.

«Notre croissance a été en grande partie favorisée par nos acquisitions réalisées au cours de l'exercice, mais a été partiellement contrebalancée par l'absence de deux éléments non récurrents qui nous avaient profité au quatrième trimestre de 2017, a dit Éric Lefebvre, chef de la direction de MTY.

Pour l’exercice, le résultat net attribuable aux propriétaires a doublé à 98,6 millions $.

«Pour l'exercice 2019, nous prévoyons une compétition sans relâche et une volatilité accrue des bénéfices en raison de l'imprévisibilité des conditions météorologiques et des fluctuations des prix des produits de base et des devises, a indiqué M. Lefebvre.

«Pour la suite, nous garderons le cap sur notre stratégie visant à maximiser la valeur pour les actionnaires, en intégrant nos plus récentes acquisitions, en ajoutant de nouveaux établissements sous nos bannières existantes et en recherchant d'autres possibilités d'acquisition pour accroître notre part de marché», a-t-il ajouté.

À la fin de l’année, MTY comptait 5984 établissements de restauration. Seulement 65 établissements sont exploités par MTY, le restant relevant de franchisés. Près de la moitié (47 %) des restaurants se trouvent aux États-Unis, 44 % au Canada et 9 % à l’étranger.