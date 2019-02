Exode: un nouveau bilan négatif pour Montréal

MONTRÉAL – L’exode vers les banlieues se poursuit puisque Montréal a enregistré une perte de près de 24 000 personnes l’année dernière, soit son pire bilan en huit ans.

Entre les 1er juillet 2017 et 2018, plus de 35 000 personnes se sont installées dans la métropole, contre près de 60 000 qui l’ont quittée pour aller ailleurs au Québec, selon le Coup d’œil sociodémographique de février de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)

«Ces pertes sont les plus importantes depuis 2009-2010, un résultat attribuable à une reprise à la hausse des départs vers les régions qui lui sont adjacentes», explique-t-on dans le document de l’ISQ.

«Aucune municipalité ne gagne à ce que les citoyens décident de s’en aller, c’est sûr. C’est pour cela qu’on a trois priorités importantes pour lancer un message clair et fort aux familles : rester à Montréal, vous êtes entre bonnes mains», a commenté mercredi le président du comité exécutif Benoit Dorais.

L’élu a rappelé les actions prises par son administration en habitation, en mobilité et pour des milieux de vie mixtes et sécuritaires afin de freiner l’exode. Il a entre autres cité le nouveau programme d’aide à l’acquisition d’une propriété et la stratégie pour implanter 12 000 logements sociaux et abordables en quatre ans.

«Il ne faudrait pas que ça devienne un privilège de vivre à Montréal, a souligné le chef de l’opposition Lionel Perez. Il faut s’assurer de mettre en place les politiques, de rester à l’affût des tendances démographiques et d’agir de façon préventive pour éliminer ces conséquences néfastes pour la qualité de vie de tous les Montréalais.»