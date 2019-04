Facebook: plus de morts que de vivants d'ici 50 ans?

Des chercheurs d'Oxford prédisent que le nombre de personnes décédées inscrites sur Facebook pourrait dépasser celui des vivantes, et appellent les historiens à s'intéresser davantage à ce que l'on trouve sur le média social.

L'analyse de l'Institut internet d'Oxford, à Londres, conclut qu'au moins 1,4 milliard de membres décèderont avant 2100. Selon ce scénario, il y aura davantage de comptes de personnes décédées que vivantes en 2070, comme le rapporte le site spécialisé phys.org.

Cependant, si l'expansion du plus important média social au monde se poursuit au rythme actuel, ce nombre pourrait atteindre 4,9 milliards.

«Ces données soulèvent de nouvelles questions complexes sur la propriété des informations personnelles et de la façon dont elles devraient être gérées pour le bien de la famille et des amis de la personne décédée, mais aussi sur son utilisation par les historiens pour comprendre notre époque», souligne le candidat au doctorat et auteur principal de l'étude, Carl Öhman.

Puisque près du tiers de la population mondiale se retrouve sur Facebook, ce que l'on y retrouvera sera bien plus qu'un simple cimetière infonuagique.

«La façon de gérer nos cendres numériques affectera tous ceux qui utilisent la plateforme, puisque tout le monde trouvera la mort. Cependant, la totalité des profils des décédés est bien plus qu'une simple statistique: il s'agit de notre héritage numérique mondial», continue Öhman.

Rarement autant d'informations se sont trouvées au même endroit dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, selon les chercheurs, qu'il est important de bien les contrôler.

«En contrôlant cette banque de données, on contrôlera, dans un certain sens, notre histoire. C'est pourquoi il est important de s'assurer que son accès ne se limite pas à une seule entreprise. Il est aussi important que nos descendants puissent l'utiliser pour mieux comprendre leur passé. Facebook devrait inviter des historiens, des archivistes et des spécialistes de l'éthique à sélectionner parmi le grand volume de contenu que nous laisserons derrière nous. Ça ne se limite pas à trouver des solutions efficaces pour les prochaines années, mais possiblement pour les prochaines décennies», ajoute l'autre signataire de l'étude et étudiant d'Oxford, David Watson.

Les prédictions sont basées sur les données des Nations unies et celles de Facebook.