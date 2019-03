FBI : 5 millions pour la tête d’un djihadiste québécois

Le FBI annonce qu’il offre un million de dollars pour des infos permettant la capture du fils d'Oussama ben Laden, Hamza, qu’il considère comme la nouvelle figure de proue du djihadisme mondial. Cette somme considérable démontre l’importance que les États-Unis attachent à sa capture. Or il y a un combattant islamiste d’ici qui a une «cote» beaucoup plus élevé que Hama ben Laden. le FBI vient de renouveler en 2018 son offre de 5 millions de dollars pour la tête d’un djihadiste québécois : Abderraouf Jdey.

La nouvelle affiche du FBI inclut une photo "retouchée" pour montrer à quoi il pourrait maintenant ressembler à 53 ans. Sa porte-parole Michelle Goldschen a confirmé que le dossier était toujours actif. Jdey est recherché pour être interrogé sur d'éventuelles menaces terroristes contre les États-Unis.

La Commission du 11 septembre (The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States) écrit (p. 527) que Jdey devait faire partie de l'équipe de kamikazes qui a détruit le World Trade Center. Soumis au supplice de la noyade simulée par la CIA Khalid Cheikh Mohammed, le concepteur de l’attentat a révélé qu’on avait plutôt décidé que Jdey piloterait un avion dans une seconde vague d’attaques.

Après leur invasion d’Afghanistan en novembre 2001, les forces spéciales américaines ont trouvé dans les décombres du bâtiment où vivait Mohammad Atef, le chef militaire d'Al-Qaida une vidéo de Jdey où il s’engageait à mourir en chahid (martyr) pour l’Islam. Jdey avait séjourné dans le centre de formation de ben Laden en Afghanistan avant de revenir à Montréal pour se préparer pour un attentat en Amérique du Nord.

Jusqu'en novembre 2001, il habitait un logement au deuxième étage d’un édifice de la 22e avenue à Rosemont. Il fait partie des immigrants devenus Canadiens en catastrophe juste avant le référendum de 1995, alors qu’Ottawa cherchait désespérément des votes en faveur du Non.

Abderraouf Jdey fréquentait la mosquée Al Sunnah Al-Nabawiah de la rue Hutchison identifiée par le Pentagone comme « l'une des neuf maisons de culte mondiales où des membres d'Al-Qaida ont été recrutés, assistés ou formés ».

Outre Jdey, parmi les djihadistes notoires qui l’ont fréquenté figurent Mohamed Ould Slahi, Faker Boussora, Fateh Kamel et Ahmed Ressam.

La mosquée est située dans la circonscription de Justin Trudeau (Papineau) un château fort libéral à cause de sa forte population d’origine étrangère. Trudeau s’y est rendu à plusieurs reprises même si toutes ces informations sur le rôle de la Mosquée comme centre de recrutement d'Al-Qaida était connu. Elle jouit du statut d’«organisme de bienfaisance» octroyé par Revenu Canada qui lui garantit des privilèges fiscaux. Le gouvernement libéral fédéral n’a jamais même considéré lui faire perdre son statut.

Capture d'écran, Youtube

Un autre habitué de la Mosquée, Ahmed Ressam l’homme qui devait réaliser «l’Attentat du millénaire» contre l’Aéroport de Los Angeles a été arrêté alors qu’il passait la frontière américaine au nord de Seattle, avec des explosifs dans sa voiture.

L'attentat confié à Ressam avait été imaginé par Mohamedou Ould Slahi qui a été imam de la mosquée Al Sunnah en 1999. Il fut détenu à Guantanamo de 2002 à 2016 pour avoir recruté trois des quatre pilotes des avions détournés le 11 septembre 2001. C’est Slahi qui a donné aux Américains le nom du messager d'Oussama ben Laden, Ahmed al-Kuwaiti, ce qui leur a permis de localiser le chef d'Al-Qaida à Abottabad au Pakistan et de l’exécuter en mai 2011.

En 2013 la photo de Jdey a été affichée dans les rues de Kampala la capitale de l’Ouganda. Les services de sécurité ougandais avaient été avisés par un service ami (CIA?) que Jdey, opérant avec le Shabab, la filiale somalienne d’Al-Qaida, s’apprétait, avec d’autres djihadistes à entrer dans ce pays pour y commettre des attentats. En juillet 2010, des attaques d’Al Shabab y ont fait plus 80 morts.

Un compagnon d’études québécois d’Abderraouf Jdey à l’UQÀM, qui a requis l’anonymat, me l’a décrit comme un bon gars, un type gentil. Pas religieux du tout lorsqu’il l’a connu. Jdey aimait prendre une bière. Puis, il a connu une conversion religieuse. Le jeune maghrébin s’est radicalisé ici même au contact des milieux intégristes montréalais. Mais, aussi, il faut le dire, c’est en écoutant nos émissions de télévision, en lisant nos journaux, en nous regardant vivre que Jdey est devenu un islamiste fanatique.