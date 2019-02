Félix Faubert-Lussier découvre une nouvelle réalité du football

Libre comme l’air depuis mardi midi après deux saisons avec les Tiger-Cats de Hamilton, le demi inséré peut offrir ses services à toutes les équipes de la LCF, mais il doit aussi composer avec l’insécurité qui accompagne sa liberté.

«C’est un nouveau feeling, a résumé Faubert-Lussier. Je ne suis pas un gars nerveux de nature. Je ne suis pas inquiet de ne pas avoir signé dans les premiers jours même si je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis serein dans cette situation et je continue de m’entraîner tout en sachant qu’il y a plusieurs paramètres que je ne contrôle pas.»

Il y a quelques jours, les Tiger-Cats ont signé l’agent libre Brian Jones, un receveur canadien au style similaire à Faubert-Lussier. «Ce n’est pas une marque de confiance des Tiger-Cats à mon endroit, a reconnu l’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval. Ils croyaient pouvoir améliorer l’équipe. On a eu des discussions avec Hamilton, mais on n’a pas reçu d’offre concrète.»

«C’est très rare qu’un joueur passe toute sa carrière au même endroit, de poursuivre le receveur qui est représenté par Sasha Ghavami. Ça fait partie du métier. Parce que les contrats ne sont pas garantis, on a tout avantage à signer pour une courte période pour obtenir un pacte à notre pleine valeur. Les contrats non garantis sont une raison qui explique que les joueurs changent d’équipe aussi souvent.»

Les Alouettes de Montréal pourraient être une option intéressante. «Ils veulent s’améliorer chez les receveurs canadiens et c’est flatteur qu’ils soient entrés en contact avec moi, a-t-il raconté. Je regarde la charte des profondeurs et il y a des opportunités à Montréal. Je suis né à Montréal et j’aimerais représenter l’équipe de ma ville. Est-ce que ça va arriver cette année ou plus tard, je ne le sais pas. J’ai aussi des discussions avec des équipes de l’Ouest. Tout ce que je veux, c’est de jouer au football en 2019.»