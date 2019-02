Fermeture de 3 garderies : une semaine pour relocaliser une centaine d'enfants

Les parents de plus d'une centaine d'enfants de Lévis se retrouvent devant tout un problème. Les propriétaires des trois garderies privées fréquentées par ces enfants ont décidé de fermer leurs établissements, sans avertissement.

La Boîte à magie, La Boîte aux sourires et La Boîte à câlins sont les trois garderies qui fermeront officiellement leurs portes le vendredi 1er mars. Le problème, c’est que les parents n’ont été mis au courant de cette situation que ce samedi. Résultat: plus d’une centaine d’enfants devront être relocalisés en moins d’une semaine. Un défi de taille, voire impossible pour certaines familles.

«Je pensais que c'était une blague lorsque je lisais ce courriel, explique Vicky Dugal, une maman de 36 ans. Je me sens un peu comme quand mon congé de maternité terminait et qu'il fallait que je trouve une garderie à ma fille. Je suis de retour à la case départ. Une semaine pour trouver une autre garderie, c'est bien peu de temps. On va essayer de voir ce qu'on peut faire.»

Martine Lepage, une éducatrice de 48 ans, est en poste à La Boîte à câlins depuis octobre 2018. Comme une trentaine d’autres collègues, elle devra se trouver un nouvel emploi. Elles ont toutes appris la nouvelle par courriel également.

«Se replacer pour les éducatrices, c'est faisable, dit-elle. Mais pensons à l'équipe. Certaines sont ici depuis 5 à 8 ans. Les garderies, c'est comme des familles. Pensons à la réaction des enfants! Ils ont besoin de stabilité, d'encadrement, on défait tout ça.»

Dans un courriel envoyé aux parents et employés, les propriétaires expliquent qu’il leur est impossible de renouveler leur permis d’exploitation en raison du manque d’éducatrices formées exigé par le ministère de la Famille.

Les propriétaires n’ont pas répondu aux appels de TVA Nouvelles, tout comme ceux de nombreux parents inquiets.