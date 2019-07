Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS admet que le système a failli la fillette de Granby

SHERBROOKE | Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS a fait connaître ses conclusions et ses recommandations mercredi à la suite de son enquête interne ayant suivi le drame de Granby, où une fillette de 7 ans aurait été martyrisée par son père et sa belle-mère.

L’enquête déclenchée quelques jours après la mort de l’enfant a été menée par un comité de 19 personnes créé spécialement pour ce cas et s’est terminée fin juin, comme le CIUSSS avait prévu.

Un des constats est que «ce n’est pas une personne ni un service qui peut être pointé du doigt, mais bien un système complet qui a failli de plusieurs façons et à plusieurs moments».

L’enquête interne démontre que de nombreux intervenants ont suivi la fillette et sa famille tout au long de sa vie.

Toutefois, l’enfant a été placée dans une «situation à haut risque avant son décès» à la suite d’une «succession d’événements qui n’auraient pas dû se produire».

Le rapport du comité fait état de 14 recommandations pour assurer la sécurité des enfants, une meilleure prise en charge par les intervenants et des mécanismes de contrôle et de suivi.

Voici 14 recommandations formulées à la suite du drame de Granby

– S’assurer que les intervenants en protection de la jeunesse se rendent dans le milieu de vie des enfants le plus souvent possible

– Garantir la planification d’une vie future stable pour les enfants de 0 à 5 ans retirés de leur milieu familial

– Proposer d’ajuster la Loi sur la protection de la jeunesse pour pouvoir intervenir auprès des conjoints qui ne sont ni les parents biologiques ni les parents d’adoption

– Harmoniser les services en CLSC sur l’ensemble de notre territoire et renforcer la communication et la collaboration avec les services spécialisés

– Accentuer le rôle-conseil de certains intervenants en protection de la jeunesse auprès de leurs collègues du réseau de la santé et des services sociaux

– S’assurer d’une voie rapide et de mécanisme de transfert de dossier personnalisé entre les intervenants de la protection de la jeunesse et ceux du CLSC

– Renforcer le mécanisme de coordination entre tous les partenaires pour traiter les cas complexes afin d’éviter les délais et de clarifier l’implication de chacun

– S’assurer que chaque partenaire de l’équipe d’intervention jeunesse comprenne bien ses rôles et responsabilités et les actualise

– Pour les cas qui requièrent l’intervention d’un médecin, s’assurer que ce dernier soit partie prenante des mécanismes de collaboration et de communication

– Favoriser l’accès pour les intervenants à un médecin pour les situations de négligence et d’abus physique

– Formaliser les délais de transmission des rapports d’évaluation de la pédopsychiatrie au médecin référent

– Réviser la procédure de suivi de la qualité des milieux auxquels les enfants sont confiés

– S’assurer que les directions concernées mettent en place un plan d’action pour pérenniser les recommandations du rapport

– Intensifier les démarches pour attirer et retenir le personnel en protection de l’enfance et de la jeunesse