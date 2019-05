Financement du tramway : Labeaume veut un contrat «signé» le plus tôt possible

Régis Labeaume veut obtenir des «garanties financières» et un contrat «signé» par le gouvernement Legault, dans les meilleurs délais, pour éviter tout retard dans la réalisation de son projet de transport collectif structurant.

«Nous, ce que ça nous prend, c’est une garantie financière ; on n’a pas besoin de l’argent demain matin mais on ne peut pas aller plus loin si on n’a pas la garantie, ça veut dire signé avec un contrat, une décision du conseil des ministres et du Conseil du trésor (...) Ils feront ça comme ils voudront, qu’ils me le signent. Moi, je veux un contrat», a insisté le maire de Québec lors de son tout premier point de presse depuis le 2 avril.

Outre son état de santé, le financement du tramway est le seul sujet d’actualité que le maire a accepté d’aborder avec les journalistes lundi. Absent de la vie publique depuis deux mois, en raison de ses traitements contre le cancer, Régis Labeaume a dit n’avoir jamais cessé de travailler, en coulisses, pour tenter d’obtenir une confirmation du financement pour le projet de tramway et de trambus, évalué à plus de 3 milliards $.

«Même depuis le surlendemain de mon opération, on n’a pas arrêté de travailler. On travaille actuellement avec le gouvernement, avec Rémy (Normand), avec mon cabinet. Moi, je suis en contact avec les ministres des deux niveaux de gouvernement», a-t-il affirmé, se montrant optimiste pour la suite des choses.

Legault est «bien intentionné»

«Ce que le premier ministre (François Legault) a dit en fin de semaine, évidemment, c’était extrêmement doux à nos oreilles. Maintenant, il faut conclure (...) Je fais confiance au gouvernement du Québec qui, visiblement, est très bien intentionné. Je ne veux pas aller trop loin parce que nos discussions avancent beaucoup actuellement.»

Le temps presse, a-t-il expliqué, puisque la Ville de Québec compte lancer un appel de qualifications pour des consortiums intéressés par le projet d’ici «quelques mois». Un appel d’offres sera ensuite lancé auprès des groupes qualifiés.

Le maire dit n’avoir jamais envisagé un «plan B» ou un projet de moins grande ampleur afin de dénouer l’impasse du financement, qui persiste depuis des mois entre Québec et Ottawa sur la provenance des fonds fédéraux. Le dossier est «complexe» et «très politique», a-t-il analysé. «Je veux juste dire que les chicanes fédéral-provincial, ça n’a plus beaucoup la cote», a-t-il ajouté.

«Beaucoup d’argent disponible»

«La question, ce n’est pas le concept du projet tel qu’il est, c’est qu’il faut qu’ils s’entendent sur le financement et ils ne manquent pas d’argent, c’est ça qui est bête. Il y en a dans les fonds fédéraux, il y a deux fonds disponibles, il y a le Fonds vert, il y a beaucoup d’argent disponible et les gouvernements font des surplus alors ce n’est pas une question de capacité financière, c’est une question politique.»

Le maire dit s’être également entendu avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour éviter une chicane Québec-Montréal au sujet de l’utilisation des enveloppes fédérales dédiées aux différents projets de transport collectif. Il dit avoir «soupé» récemment avec la mairesse pour clarifier sa position. «Je n’avais pas le goût de ça puis elle non plus.»