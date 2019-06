Francos de Montréal: Bleu Jeans Bleu, des musiciens d’abord

Le groupe Bleu Jeans Bleu présentera jeudi soir dans le cadre des Francos de Montréal un spectacle éclaté à travers lequel l’humour intègre habilement la musique du quatuor.

Plusieurs artistes et humoristes au Québec ont tenté d’allier humour et musique. Pour le groupe Bleu Jeans Bleu, qui s’est notamment fait connaître par ses chansons à succès «Coton Ouaté» et «J’te gâte all dressed», c’est l’aspect musical qui représente le centre de leur démarche.

«Je pense que chacun a sa sauce, nous la nôtre c’est qu’il y a un très gros focus sur la musique, indique le chanteur et guitariste Mathieu Lafontaine, de son nom de scène Claude Cobra. Tous ceux qui sont plus humoristes, qui vont s’accompagner un petit peu pour des chansons, parfois le texte va primer, c’est plus écrit comme de l’humour tandis que nous, c’est de la musique qui fait rire.»

PHOTO COURTOISIE

«La toune est une toune avant d’être un texte d’humour», poursuit le guitariste, également auteur et compositeur du groupe.

Néanmoins, les textes de Bleu Jeans Bleu réussissent souvent à faire rire, intègrent un humour très pince-sans-rire et les refrains, ponctués par les «r» roulés du chanteur, sont hautement accrocheurs.

«C’est coquin, renchérit l’auteur, le sourire aux lèvres. La musique tu peux l’apprécier mais sans t’en rendre compte, sournoisement, il y a des petits textes qui se cachent après ça dans la tête et qui parfois empêchent de dormir, apparemment.»

Un spectacle haut en couleur

Si le groupe a lancé son premier album en 2012, c’est véritablement leur troisième opus, intitulé «Perfecto» et sorti en janvier dernier, qui leur aura permis de décoller et de se faire connaître du grand public.

«J’ai l’impression que les gens qui n’avaient pas porté attention aux deux premiers albums, en raison des bonnes critiques du troisième, ont comme été forcés de se pencher sur le dossier, indique le compositeur. C’est comme si d’en faire un troisième, ça venait un peu consolider le fait que Bleu Jeans Bleu est un projet qui est bien installé dans le portrait et que ce n’était pas juste une petite aventure d’un album.»

PHOTO COURTOISIE

Pour le concert de jeudi soir, les spectateurs peuvent s’attendre à une prestation des plus dynamiques et des plus colorées pour les Francos de Montréal.

«Un show de Bleu Jeans Bleu, souvent c’est une performance over énergique parce que les personnages sont très intenses, soutient le guitariste et chanteur. C’est un show de quatre personnages endiablés qui se donnent un peu trop, donnent des petites crampes aux joues, ça on le garantit à la fin des shows, mais on ne garantit pas le traitement après.»

Le groupe Bleu Jeans Bleu sera en concert jeudi soir à 23 h sur la scène extérieure du stationnement Jeanne-Mance dans le cadre des Francos de Montréal.