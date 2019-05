Gaétan Barrette ne met pas une croix définitive sur la course à la direction du PLQ

L’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette ne perçoit pas que les militants libéraux souhaitent le voir à la tête du parti, mais si c’était le cas, il pourrait songer à se lancer dans une course à la direction.

Le député de La Pinière s’est d’ailleurs entretenu à ce sujet avec Mario Dumont, vendredi, à QUB radio.

«Actuellement, je ne suis pas dans une position pour faire une course à la chefferie. Les individus ne sont pas nécessairement ce pour quoi ils sont perçus. Ils sont souvent autre chose, a-t-il affirmé. Je n’ai pas actuellement une horde de militants qui me transportent vers le pouvoir.»

Il ne met toutefois pas une croix définitive sur cette option, alors que le conseil général du Parti libéral du Québec se tiendra en fin de semaine.

«On ne sait jamais, demain, si à guichets fermés, peut-être qu’il va y avoir une révélation, une acclamation...», a-t-il déclaré.

Contre un couronnement

Avec ou sans lui dans la course, Gaétan Barrette estime que le couronnement d’une personne, ou encore une course avec deux candidats de forces inégales, ne serait pas sain pour le PLQ.

«Ce serait très mauvais. Peu importe la personne, ce serait mauvais pour une course. Une course, c’est le moment de militer, de déposer des projets, des idées. C’est un moment de réflexion qui, en plus, est médiatisé. Pour le parti, pour n’importe quel parti, c’est une bonne chose d’avoir une course. Je ne souhaite pas voir un couronnement, très clairement», a-t-il indiqué.

Il a également ajouté qu’il n’appuiera personne dans cette course parce que, selon lui, le «candidat qui sera élu doit être le prochain premier ministre».

«Comme militant du Parti libéral, je veux savoir ce qu’il va mettre de l’avant, ce candidat-là. C’est comme ça que ça doit être, dans mon esprit à moi. Peut-être que je me trompe», a-t-il laissé tomber.

