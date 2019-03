Geneviève Borne à propos de son cancer: «Je savais que j’allais passer à travers»

Geneviève Borne n’a jamais pensé mourir lorsqu’elle a combattu son cancer en 2008.

Dans le plus récent épisode du balado «Devine qui vient souper?» de QUB radio, l’animatrice est revenue sur sa difficile année de ses 40 ans, lorsqu’en quelques mois à peine, elle avait perdu son amoureux, puis avait reçu un diagnostic de cancer.

«J’ai passé un an en chimiothérapie et en radiothérapie. J’ai passé un an à l’hôpital, s’est rappelée l’animatrice qui était l’invitée de Sophie Durocher et Richard Martineau. Ça devient quasiment ta job à temps plein. C’est tellement dur que je me disais que c’était trop pour mes petites épaules.»

Si cette épreuve a été «extrêmement difficile», l’animatrice n’a jamais pensé, pas même une seconde, qu’elle allait mourir. «Ça fait peur ces choses-là, c’est sûr. Moi, je me suis dit que j’allais faire tout ce qu’il faut pour passer à travers. J’étais sûr que je passerais à travers. J’étais certaine.»

La guérison après le deuil

Lorsqu’elle a reçu son diagnostic de cancer, Geneviève Borne a affirmé avoir mis son deuil de côté, puisque son conjoint Michel avait rendu l'âme quelques mois auparavant.

«Michel, qui prenait toute la place dans ma tête, tout le temps, il a fallu qu’il se retrouve en arrière-plan, a-t-elle expliqué. J’ai mis mon deuil au deuxième plan, parce qu’il fallait que je m’occupe de moi.»

Lorsqu’elle a appris qu’elle était guérie et que la chimio avait fonctionné, elle a raconté avoir «sauté de joie». Puis, le deuil a repris toute la place. «Il y a eu un moment de grâce et là, le deuil m’est revenu en pleine face. Et ça a été épouvantable.»

L’ex-VJ de MusiquePlus a d’ailleurs mis quelques années pour faire son deuil. «Il n’y a pas de mots. C’est épouvantable. C’est tellement triste et dramatique que tu as l’impression que tu ne t’en remettras jamais.»

Bien qu’elle s’ennuie toujours de son amoureux, elle assure qu’«avec le temps, ça fait moins mal».

Éternelle célibataire

L’animatrice n'est jamais retombée amoureuse depuis la mort de son conjoint. «J’ai toujours été comme ça. Je ne tombe pas amoureuse souvent. C’est comme si mon statut normal, c’est d’être célibataire.»

«Je suis bien comme ça, a-t-elle insisté. Je suis libre et on dirait que je fonctionne mieux comme ça qu’en duo.»

«Quand je tombe en amour, ça m’arrive quand même des fois quand même, c’est comme “ah non, pas vrai”. Je suis quasiment fâchée», a-t-elle poursuivi.