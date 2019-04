God of War dévoile les secrets de sa conception sonore!

Curieux de voir l’étendue de l’imagination des talentueux artisans derrière le design sonore de God of War? Il est maintenant possible de le découvrir grâce à nouvelle vidéo «behind the scenes» mise en ligne par Sony ce vendredi.

S’étirant sur près de huit minutes, la capsule vaut amplement l’investissement de temps grâce aux témoignages fascinants, et souvent très drôles, du concepteur sonore Mike Niederquell et du directeur créatif Cory Barlog.

Comment le cri du serpent-monde a-t-il été conçu?

La hache de Kratos fait-elle toujours le même bruit?

Selon Barlog, ça sonne comment, le lien père-fils?

Et pourquoi les ingénieurs sonores du jeu ont-ils marché sur de la viande crue avec des bottes de cowboy?

Capture d'écran YouTube

Tant de questions auxquelles cette vidéo répond enfin!