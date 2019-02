Good Omens: une nouvelle série télé apocalyptique!

Qu’ont en commun un ange et un démon? Une amitié millénaire et un désir de sauver une planète qu’ils ont appris à apprécier! Good Omens arrive dans nos petits écrans ce printemps, et ça risque d’être un gros succès!

Lors du Comiccon de New York, en octobre dernier, Amazon avait annoncé une nouvelle minisérie de six épisodes basée sur le roman Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch, de Neil Gaiman et Terry Pratchett.

La série met en vedette Aziraphale, un ange joué par Michael Sheen (Tron: Legacy, Masters of Sex, Frost/Nixon), et Crowley, un démon joué par David Tennant (Doctor Who, Broadchurch, Jessica Jones), que lie une drôle d’amitié et qui ont pour but de prévenir l’Apocalypse sur Terre.

Un Satan #connu!

Lors de la conférence du 14 février de la Television Critics Association, Gaiman a annoncé une mise à jour quand même importante: on ne peut parler d’Apocalypse et de Jugement dernier sans parler de Satan, n'est-ce pas?

Benedict Cumberbatch (Star Trek, Doctor Strange, Sherlock) prêtera sa voix au seigneur des ténèbres.

Amazon a aussi révélé le générique d’ouverture de la minisérie lors de la conférence.

Les influences surréalistes des mondes de Pratchett et Gaiman sont très présentes, et ça ne fait qu’augmenter l’excitation dans l'attente de la première de la série. Le générique est du bonbon pour les yeux, tout simplement magnifique!

Un casting étonnant!

Jon Hamm, Nick Offerman, Frances McDormand, Adria Arjona, Michael McKean, Nina Sosanya et Ned Dennegy participent également au projet qui sera offert sur Amazon Prime Video dès le 31 mai 2019.