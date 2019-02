Groupe TVA met la main sur Incendo

MONTRÉAL – Le Groupe TVA prend de l'expansion sur la scène internationale en faisant l'acquisition d'Incendo, une entreprise montréalaise dont la force est la production et la distribution d'œuvres télévisées à travers le monde.

La transaction d'une valeur d'environ 19,5 millions $ – sous réserve de certains ajustements – devrait être conclue au cours des prochaines semaines, apprend-on dans un communiqué émis vendredi.

«Cette acquisition, qui s'inscrit dans notre volonté d'accroître nos revenus provenant d'autres marchés, nous permettra d'accélérer notre développement et notre présence à l'international, notamment dans les marchés anglophones», a laissé savoir France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu.

Créé en 2001, le groupe Incendo est à l'origine de la production de séries, mais aussi de films qui ont trouvé preneurs un peu partout sur la planète. On lui doit entre autres les aventures de «Crusoe» portée par Philip Winchester, la deuxième saison de «Versailles» avec George Blagden alias Louis XIV, ainsi que les téléfilms «Une vue terrifiante» et «Portrait macabre» mettant tous deux en vedette Shannen Doherty.

La compagnie a également pour mandat de gérer la diffusion des longs métrages des studios Paramount Pictures sur les écrans des salles obscures au Québec. En plus de Montréal, Incendo est installé à Toronto et à Los Angeles.

Pour le Groupe TVA, il s'agit d'une deuxième acquisition majeure en un peu plus d'un mois. À la mi-janvier, l'entreprise a reçu le feu vert du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour ajouter Évasion et Zeste à son bouquet de chaînes spécialisées. La somme à débourser s'est élevée à 24 millions $.