Guns ‘N’ Roses travaillerait sur de nouvelles chansons et ça devrait prendre moins de temps à sortir que Chinese Democracy

Refrain connu: Axl et ses potes travailleraient sur de nouvelles tounes selon Slash, le fameux guitariste et fan de chapeaux de la troupe.

On le croira quand ça sortira, toutefois.

Les aveux du guitariste des Guns restent encore très flous à ce sujet.

N’empêche que Slash a laissé tomber furtivement que Guns ‘N’ Roses pourrait travailler sur du nouveau matériel à compter de l’automne.

Ce n’est donc pas demain la veille que la troupe d’Axl va nous proposer du nouveau.

Vous vous souvenez de l’épopée de la gestation de Chinese Democracy? Plus de 10 ans d’attente et 13 millions de dollars de coût de production plus tard, l’album tant attendu de Guns est finalement sorti en 2008 Bref, trouvez-vous une autre idée de cadeau de Noël si vous avez des fans de Guns dans la famille.

Par contre, selon Blabbermouth, le processus créatif est bel et bien entamé.

C’est du moins ce qu’a affirmé du bout des lèvres le guitariste chevelu lors d’une entrevue accordée à la station 101 WRIF à Détroit.

Il est tout de même resté dans le vague le Slash:

«L’affaire c’est qu’on a pas vraiment fait de quoi jusqu’à maintenant. J’aime mieux pas en parler. Tu sais comment les gens aiment promouvoir la merde et les mensonges? Je veux juste être honnête parce qu’il n’y a pas vraiment de discussions sur ce qu’on allait faire...»

Pas de quoi sortir son vieux t-shirt de Guns en écoutant toute la discographie du groupe en attendant.

Mais ce bon Slash a voulu titiller les fans : «Mais à ce stade, je sais que nous allons faire une série de shows à l’automne et nous avons déjà commencé à travailler sur des trucs. Donc, voilà.»

Branche-toi Slash! Même Jean Leloup est plus limpide quand il parle de son dernier album.

Tu pensais qu’c’tait ça que c’tait... pis c’tait ça que c’tait!

Slash est aussi revenu sur le fait qu’il n’avait pas trop apprécié voir une photo de lui circuler sur Internet.

La photo en question montrait le guitariste avec son équipement... Encore là, rien d’anormal.

Mais il n’en fallait pas plus pour que certains internautes s’emparent de l’affaire pour avancer que Slash pourrait être en direction du domicile d’Axl Rose pour débuter un quelconque enregistrement.

Même s’il s’est dit furieux de voir la mystérieuse photo circuler de la sorte, il n’a pas démenti qu’il était bel et bien en route pour se rendre chez Axl afin de travailler sur quelques riffs.

Bref, fans de Guns, ne soyez pas pressés mais gardez espoir.

En parlant de Slash...

Si vous voulez poser la question directement à Slash, il sera en spectacle au Heavy Mtl le 28 juillet au Parc Jean-Drapeau avec son groupe Slash Feat. Myles Kennedy & the Conspirators.

On ne sait jamais...