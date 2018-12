Hausse soudaine et marquée des prix de l’essence dans la région de Montréal

Les automobilistes de la région de Montréal ont pu constater une hausse marquée des prix de l’essence samedi matin après avoir bénéficié de bas prix.

Les prix de l’essence régulière sont ainsi passés d’environ 1,069 $ le litre à environ 1,169 $ le litre samedi matin à Montréal et dans ses proches banlieues.

Selon l’analyste Dan McTeague, de GasBuddy, une entreprise qui exploite des outils de recherche des endroits affichant les meilleurs prix à la pompe, les stations-service de la région de Montréal roulaient depuis quelques jours sans marge de profit et ne pouvaient plus soutenir le rythme, d’autant plus que leurs fournisseurs les ont informées d’une augmentation de 2 cents le litre au cours de la semaine.

«Le coût de base pour une grande majorité des stations-service [...], elles achetaient, avec la taxe, à Montréal, et aux alentours de Montréal, pour environ 1,05 $, 1,045 $ mardi, a expliqué M. McTeague. Aujourd’hui [samedi], ça vient d’augmenter à 1,065 $ [avec l’augmentation imposée par les fournisseurs]. Pour opérer une entreprise, ça prend quelque chose, [une marge], peut-être 0,05 $ à 0,10 $ le litre et c’est 0,05 $ à 0,10 $ le litre qui a été remis.»

«Je pense qu’elles ont constaté ce matin [samedi] que c’était le temps de monter les prix parce que c’était impossible d’être rentable», a ajouté l’analyste.

Cette hausse des prix à la pompe survient par ailleurs au lendemain d’une entente entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires, menés par la Russie, pour une diminution de leur production destinée à relever les prix du brut sur les marchés internationaux.

Dan McTeague est d’avis que cette décision des pays producteurs n’est pas directement reliée à l’augmentation des prix à la pompe dans la région de Montréal et que l’explication est vraiment du côté de la marge de profit des stations-service qui était pratiquement à zéro.