Helix, la nouvelle expérience qui offre toutes vos sources de divertissement préférées en un seul endroit!

Avec Helix, Vidéotron se positionne en tête des services de divertissement au Québec. C’est une plateforme unifiée qui offre une recherche intelligente par tendance, par catégorie, par contenu populaire – et tout ceci via la commande vocale !

Et ce n’est pas que du contenu télé, on fait aussi de la recherche sur le web (YouTube), pour avoir des applis ou du contenu sur demande. En fait, Helix comprend assez de choix pour satisfaire toutes vos envies télévisuelles.

Voici la preuve par 5 :

Club illico

Naturellement, Helix intègre tout le contenu sur demande du Club illico de Vidéotron. Cela veut dire que près de 6500 séries et films en français sont disponibles, des productions québécoises originales aux succès internationaux les plus populaires. C’est la plateforme de contenu exclusive en français ! Vous ne vous souvenez plus du nom de l’émission ? Demandez à Helix le genre d’émission que vous désirez voir (suspens, action, comédie, etc.). Vous pouvez même effectuer une recherche par nom d'acteur. Vous ne savez plus quoi regarder ? Profitez de la section Sur demande dédiée à Club illico pour trouver l’inspiration.

Netflix

Helix incorpore les séries télé, les films de Netflix et plusieurs autres contenus. Plus besoin de lancer l’application via un appareil, de naviguer à travers une série de menus et de sous-menus, puis de repérer le titre que vous cherchez, avant de diffuser le tout sur votre téléviseur : Avec Helix, les centaines de films et de séries exclusives à cette plateforme se trouvent directement à l’écran de votre téléviseur. Et c’est accessible à l’aide de la commande vocale. Pas de casse-tête!

YouTube

On le sait, les chaînes YouTube sont populaires auprès des plus jeunes. Ils vont raffoler de l’expérience simplifiée d’Helix, qui intègre ce service de vidéo par Internet à même l’affichage à l’écran. Inutile de dire que la recherche par commande vocale accélère le processus ! Ça devient très facile de trouver la dernière vidéo de chats, la recette précise que vous cherchiez ou le tutoriel le plus performant !

Chaînes télé

Helix fait passer la télé à un autre niveau, en intégrant le guide horaire à son contenu sur demande, puis en permettant de rechercher l’émission ou le film à visionner. Si le contenu recherché est en ondes au moment choisi, vous pouvez le syntoniser directement. Sinon, il est possible de programmer un rappel, afin de vous assurer de ne pas rater sa diffusion. Helix devient une assistante personnelle aux fonctionnalités très pertinentes : par exemple, on peut rejouer la scène, reculer ou avancer de 5 minutes, choisir ses chaînes favorites, avoir la vidéo sur demande, etc.

Enregistrements

Pas le temps de visionner votre émission favorite au moment où elle est diffusée? Laissez l’enregistrement infonuagique d’Helix s’occuper de stocker les contenus que vous ne voulez pas rater. Vous y aurez accès quand vous le pourrez, où vous voulez ! Grâce à son enregistrement en nuage, Helix vous offre de visionner vos contenus sur un appareil mobile, tablette ou ordinateur portable, lorsque vous êtes à l’extérieur, en plus de les afficher sur votre téléviseur, une fois à la maison.