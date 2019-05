Hockey féminin: les joueuses de l’ex-ligue canadienne renoncent à la saison 2019-2020

Les joueuses qui se trouvaient dans les rangs de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), ayant cessé ses activités après la dernière saison, ont indiqué jeudi qu’elles avaient décidé de ne pas évoluer dans quelconque circuit nord-américain de haut niveau pendant la prochaine campagne.

Plus de 200 hockeyeuses ont diffusé une lettre commune sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le public à leur condition, précisant qu’elles souhaitent des changements immédiats dans le milieu de leur sport. Conséquemment, il n’est pas question pour elles de tenter leur chance à la National Women’s Hockey League (NWHL), organisation comptant cinq concessions aux États-Unis.

«Nous ne jouerons pas dans toute ligue d’Amérique du Nord tant et aussi longtemps que nous n’obtiendrons pas les ressources que nous méritons et que le hockey professionnel exige», ont-elles écrit. «Nous ne pouvons pas gagner notre vie convenablement dans la situation actuelle. Nous n’avons pas d’assurance médicale et un salaire aussi bas que 2000$ par saison signifie que les joueuses ne peuvent pas s’entraîner adéquatement et se préparer à jouer au niveau élite.»