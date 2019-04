Hockey féminin: place au Championnat du monde!

Après avoir fait couler beaucoup d’encre en raison de la fermeture inattendue de la Ligue canadienne (LCHF), le hockey féminin se tourne maintenant vers le Championnat du monde, qui s’amorce ce jeudi, à Espoo, en Finlande.

Les ex-dirigeantes de la LCHF ont d’ailleurs tenu à rappeler l’importance de l’événement dans un communiqué traitant du futur du hockey féminin professionnel, soulignant notamment que 28 de leurs joueuses prendront part au prestigieux tournoi.

De ce lot, Marie-Philip Poulin, Ann-Sophie Bettez, Mélodie Daoust, Jill Saulnier, Erin Ambrose, Geneviève Lacasse et Emerance Maschmeyer, des Canadiennes de Montréal, porteront l’uniforme du Canada. Actuellement blessée, Poulin demeure toutefois un cas incertain.

Du côté des Américaines, Hilary Knight est l’unique représentante du club montréalais.

Les formations canadienne et américaine sont évidemment les deux équipes qui sont pressenties pour s’affronter en finale, elles qui se sont disputé les honneurs de la médaille d’or lors des huit derniers Mondiaux.

Les représentantes de l’unifolié ont d’ailleurs perdu sept de ces finales, une situation qui n’influencera pas l’édition 2019, selon la directrice générale de l’équipe canadienne, Gina Kingsbury.

«Récemment, nous avons eu deux compétitions, la Coupe des 4 Nations et la Série de la rivalité, qui nous ont permis de nous évaluer et de nous mesurer aux meilleurs pays», a indiqué Kingsbury par voie de communiqué. «Les joueuses sélectionnées ont eu du succès tant au niveau national qu’international, et nous avons très hâte de jouer en Finlande.»

Une nouvelle formule

Pour la première fois de son histoire, le Championnat du monde mettra aux prises 10 équipes et non huit comme il était coutume. Une formule qui sera également appliquée lors des Jeux olympiques de 2022, qui se tiendront à Pékin.

Le Canada se retrouve dans le groupe A en compagnie des quatre autres meilleures formations mondiales, soit les États-Unis, la Finlande, la Russie et la Suisse.

Pour sa part, le groupe B est composé de la Suède, du Japon, de l’Allemagne, de la République tchèque et de la France.

L’équipe canadienne entame son tournoi contre la Suisse, jeudi.