<i>Days Gone</i>: des «morts-vivants» effrayants aux habitudes presque humaines

Comme si les créatures assoiffées de sang tels que les zombies n'étaient pas assez effrayantes, les créateurs de l'exclusivité PlayStation Days Gone ont décidé de leur donner des habitudes de vie humaines.

J'ai eu la chance de jouer près de deux heures à Days Gone. La tournée médiatique mondiale exclusive du jeu s'est arrêtée à New York le 21 février, et Pèse sur Start était sur place.

Le survival-horror-action-aventure (on ne sait pas trop comment qualifier le jeu encore) développé par Bend Studio (Syphon Filter, Uncharted Golden Abyss) sera disponible le 26 avril 2019, après avoir été retardé quelques mois.

J'aimerais d'ailleurs personnellement remercier PlayStation et Media Profile pour cette invitation. Grâce à eux, j'ai pu tester en avant-première un jeu bien en évidence sur mon radar depuis l'E3 2016.

J'ai immédiatement constaté le progrès visuel remarquable fait sur le jeu, comparativement à la démonstration présentée à cet événement.

En plein coeur de New York, j'ai discuté avec John Garvin, scénariste de Days Gone, pour en apprendre un peu plus sur le projet qui sera bientôt mené à terme.

Pèse sur Start: «J'aimerais en savoir plus sur Deacon, le personnage principal. Comment est-il venu à la vie, quel bagage le suit?

John Garvin: «Quand j'écris une histoire, je commence toujours par les personnages. Je me demande quelle est la pire chose qui pourrait leur arriver. Ensuite, on tente d'imaginer l'avènement du conflit, comment le provoquer, mais d'une façon selon laquelle les gens vont se reconnaître. Dès les premières minutes du jeu, Deacon doit choisir entre sa femme ou son meilleur ami. Il n'y a pas de réponse facile. Je me suis demandé: "quel genre de personne Deacon doit être pour se retrouver dans une situation semblable?" Il doit avoir une relation très forte avec son ami, mais aussi avec sa femme, pour rendre ça déchirant.»

Photo Courtoisie

PSS: «Et qu'en est-il de Sarah, sa femme?»

John: «C'est une botaniste. Elle est venue dans le désert pour étudier les plantes. Deacon la rencontre pour la première fois lorsque sa voiture brise sur le bord de la route et qu'il stoppe pour l'aider. Ça nous permet de créer une dynamique relationnelle entre deux personnes complètement différentes: un col bleu aguerri et une femme brillante avec plusieurs diplômes. On pourrait croire qu'ils n'ont rien en commun, et pourtant, ils sont attirés l'un vers l'autre. C'est une façon de créer des différences intéressantes entre humains pour que lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ce soit passionnant.»

PSS: «Il y a différents types de zombies, quatre, je crois?»

John: «Je crois qu'il y en a plus que ça. Premièrement, nous ne les appelons pas des zombies, et ce n'est pas un choix sémantique. Les freakers dans Days Gone sont des créatures vivantes dans un monde dynamique. Lorsqu'on rencontre une horde, elle a un modèle migratoire dans le monde. C'est basé sur la météo, l'heure du jour, leurs besoins physiques. C'est l'une des choses qui rend le jeu unique.»

PSS: «D'ailleurs, j'étais surpris lorsque j'ai vu un certain type de freaker se cacher lorsqu'il m'a vu.»

John: «Il y en a qui réagissent comme ça. Ils sont vivants, ils doivent manger, dormir, boire. Ils interagissent avec tout ce qui les entoure. Par exemple, si un ours enragé rencontre une horde de freakers, ils vont s'affronter. Tu peux aussi traîner un essaim de freakers dans un camp de mercenaires pour te faciliter la tâche un peu.»

PSS: «Je m'attendais à un feeling plus arcade en conduisant la moto. Pourtant, on a la sensation qu'elle est lourde, facile à conduire mais plus difficile à manoeuvrer dans des espaces restreints. Comment le design de la moto s'est fait?»

John: «La moto est l'un des pilliers du jeu. Dès le début, on a construit le monde autour de la moto, mi-tout-terrain, mi-route. On voulait que la conduite soit irréprochable, puisqu'on passe beaucoup de temps sur le banc. Il n'y a pas d'autres véhicules, mais vous pouvez améliorer la moto. On a tous des attentes différente, mais l'équipe a travaillé très fort pour que le plaisir de conduite soit au rendez-vous.»

PSS: «C'est un peu comme notre base portative, cette moto. C'est là qu'on fait les améliorations et des modifications.»

John: «Oui! Le jeu est construit autour de la moto. On ne l'a pas construit en fonction des kilomètres de la zone de jeu, mais plutôt du temps requis entre les déplacements et comment les rendre intéressants. Les rencontres avec des hordes de freakers sont aussi basées sur la moto, comme le positionnement des camps, il faut stationner sa moto de façon stratégique pour pouvoir se sauver si la situation devient hors de contrôle.»

PSS: «Des jeux comme World War Z, Dying Light, seront éventuellement sur les tablettes. Qu'est-ce qui différencie Days Gone?»

John: «Days Gone est une expérience solo dirigée par le récit de Deacon. L'histoire, on l'espère, répond aux standards de Sony et leurs jeux lorsque vient le temps de mettre le récit d'un héros à la vie.»

Days Gone est une exclusivité PS4 et sera disponible le 26 avril 2019.