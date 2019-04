Il y a une convention 100% dédiée à Keanu Reeves et c’est l’idée du siècle

Le chef-d’œuvre qu’est Keanu Reeves sera enfin honoré à sa juste valeur grâce à «KeanuCon», une convention 100% dédiée à la vedette hollywoodienne.

La convention Keanu est organisée par Matchbox Cineclub, un exposant indépendant qui a également rendu hommage à Nicolas Cage, un autre homme d’action légendaire.

Les 27 et 28 avril, les fans de Reeves pourront visionner plusieurs de ses films, dont John Wick et Bill & Ted’s Excellent Adventure, mais aussi quelques bijoux indies dont My Own Private Idaho, et Permanent Record dans le cadre de la convention. Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs des représentations affichent déjà guichet fermé.

Pour ceux qui se demandent «pourquoi Keanu?», voici une raison simple: Keanu est le good guy d'Hollywood qui laisse sa place dans le métro. T'sais, ce geste simple que l'on fait tous mais qui devient impressionnant quand ça vient d'une vedette? Ça en dit long sur nos idoles.

Keanu, c'est le sandwich jambon fromage du grand écran. Ou, un verre de lait réconfortant. Le Hall & Oates du cinéma. C'est fiable, ça dérange pas trop et ça fait du bien.

Matchbox Cineclub ne mentionne pas la présence de Keanu Reeves à l'événement, alors on peut oublier ça. Cependant, un spectacle de « Wyld Stallyns» a été annoncé. Peut-être un groupe de reprises?

Malheureusement pour nous, KeanuCon aura lieu à Glasgow en Écosse. Mais, peut-être qu’il y aura un chapitre à Laval un jour. On l’espère.