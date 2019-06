Île d’Orléans : Saint-Laurent ne veut pas d’un troisième lien «en surface»

Saint-Laurent est devenue lundi la première municipalité de l’île d’Orléans à voter une résolution unanime, en conseil municipal, pour s’opposer à un troisième lien qui emprunterait le territoire de l’île «en surface».

Dans ce texte, la municipalité presse la MRC de l’île d’Orléans d’exiger que le gouvernement du Québec «renonce à la possibilité d’emprunter en surface le territoire de l’île d’Orléans pour l’établissement d’un troisième lien». On y demande également de «prioriser le remplacement du pont de l’Île d’Orléans par un nouveau pont selon l’échéance initiale, soit sa livraison en 2024 (au lieu de 2027)».

Michelle Moisan, directrice générale de Saint-Laurent, a mentionné au Journal que la municipalité se montrerait favorable à un troisième lien à la condition que ce dernier prenne la forme d’un tunnel. «On ne veut pas d’un troisième lien en surface. On a déjà les tours d’Hydro. On ne veut pas que cette erreur soit répétée. On ne veut pas non plus être mis devant le fait accompli par le gouvernement».

Saint-Laurent appelle également le gouvernement à «dissocier» les projets du troisième lien et du remplacement du pont de l’île. «La réalisation hypothétique (du troisième lien) retardera la construction d’un nouveau pont, qui constitue pour sa part un besoin immédiat, réel et essentiel pour les insulaires et l’économie locale», écrit-on.

Le gouvernement du Québec doit annoncer très bientôt le tracé et la forme précise du troisième lien.

Rencontre de la MRC

Gilbert Lacasse, un citoyen qui milite contre un troisième lien à l’île d’Orléans, s’est dit satisfait de la prise de position de la municipalité de Saint-Laurent. «Les citoyens mécontents iront dire aux maires de l’Ile mercredi que leur priorité absolue est la construction d’un nouveau pont que le précédent gouvernement libéral avait promis pour 2024, une promesse maintenant engluée dans le dossier du 3e lien», a-t-il regretté.

Ce dernier espère que les citoyens seront présents de façon massive ce mercredi soir à la rencontre de la MRC de l’île d’Orléans pour que «les élus de l’île prennent des positions plus vigoureuses», souhaite-t-il.