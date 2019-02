Ilya Kovalchuk vend sa maison pour 18 millions $

Le joueur des Kings de Los Angeles Ilya Kovalchuk a mis en vente sa maison cossue d’Alpine, au New Jersey, pour la modique somme de 18 millions $.

Kovalchuk a quitté les Devils du New Jersey en 2013 pour retourner en Russie, mais il avait tout de même décidé de conserver son manoir de 22 000 pieds carrés jusqu’à aujourd’hui.

AFP

La demeure compte 25 pièces, dont huit chambres, 11 salles de bain et trois salles d’eau. Elle est aussi accompagnée de deux garages qui peuvent accueillir deux voitures chacun.

De plus, elle compte une piscine intérieure, un ascenseur, une bibliothèque, une salle de cinéma, deux salles de jeu et même une pièce dédiée aux activités artistiques et artisanales.