iMac 27 pouces: Productivité exceptionnelle à un prix extrême

Reconnu comme l’ordinateur des professionnels, la nouvelle génération d’iMac 27 pouces reste la référence, mais s'adapte à toute la famille, notamment en raison de ses performances et un affichage quasi hypnotisant.

Il y a quelques semaines, l'entreprise technologique de Cupertino a annoncé une mise à jour de sa populaire ligne d'ordinateurs de bureau.

Selon les données, le iMac «2019» peut exécuter les tâches jusqu’à 60 % plus rapidement que son prédécesseur, et la carte Radeon Pro Vega améliore la rapidité graphique de 80 % (50 % pour le modèle de 27 pouces).

Photo Courtoisie

Ce sont des améliorations assez importantes pour qu'on prenne le temps de s'asseoir pour vous donner notre avis sur ce produit.

Le iMac est aussi offert avec un écran de 21,5 pouces. Le nouveau modèle de base débute à 1699$. Pour se procurer un 27 pouces, il faut débourser au moins 2399$.

Voici les spécifications techniques du modèle testé. Il ne s'agit pas de la version de base et il se vend près de 4699$.

Processeur 8 coeurs i9 à 3,6 GHz (5,0 GHz avec Turbo Boost)

8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz

Radeon Pro Vega 48 avec 8 Go de mémoire

500 Go de stockage flash

Ce qu'on a aimé

Son boîtier

Logiquement, la première chose que l’on constate en sortant ce monstre de sa boîte, c’est son look inchangé, mais intemporel.

Personnellement, j’ai toujours adoré le travail de l’équipe derrière le design des produits Apple. Ils sont simples, épurés, assortis d’une touche de luxe et d’un fini irréprochable. On a l’impression de tenir plus qu’un simple outil de travail et de divertissement.

Le iMac n’y fait pas exception: la devanture est propre, sobre, et ajoutera de la gueule à tout espace de travail. Son épaisseur de cinq millimètres aux extrémités en fait un objet pas trop imposant, malgré un écran de 27 pouces.

Photo Courtoisie

Son affichage

Écran Retina 5K de 27 pouces à 1 milliard de nuances?

Nul besoin d'en dire plus.

On a écouté quelques vidéos de nature en 5K, et je me suis dit à quel point j'aimerais pouvoir profiter du Target Display Mode en 2019 pour y brancher mes consoles. Peu importe, la réalisation de nos tâches quotidiennes sur cet écran rend tout plus appréciable. Que ce soit pour rédiger un texte, écouter un film ou retoucher notre prochaine mine de likes, on y prend un véritable plaisir avec un écran de cette qualité.

Seul petit bémol: dans un environnement assez lumineux, on peut facilement se laisser distraire par son propre reflet. Les photographes devront travailler dans un environnement sombre pour être le plus précis possible lorsqu'ils retouchent leurs clichés.

Sa polyvalence

À ce prix-là, c'est un prérequis. On peut autant faire du montage vidéo en 4K, écouter une vidéo YouTube, amuser les enfants avec de petits jeux de l'App Store, créer un jeu vidéo dans Unreal Engine, jouer à quelques titres relativement récents, regarder des photos, etc.

Sa stabilité

Difficile de prédire la durée de vie de cette génération, mais l'ancienne est encore largement utilisée par les consommateurs qui s'en sont procurés un, et ce, sans problème. Les chances sont bonnes que ce phénomène se reproduise.

Connaissez-vous beaucoup de PC qui fonctionnent pendant près d'une décennie? Moi non plus, mais je connais plusieurs personnes qui ont un Mac depuis très, très longtemps, et qui continuent de l'utiliser.

Photo Courtoisie

Son système de classement de fichiers

Encore une fois, c’est une nouveauté de Mojave. Si, comme moi, vous êtes du genre à faire une tonne de captures d’écran, enregistrer des milliers d’images et des montages vidéo terminés directement sur le bureau, votre espace de travail virtuel peut rapidement devenir encombré.

Piles (stacks) permet de classer tous ces fichiers sous une pile commune pour libérer de l’espace sur votre bureau, mais aussi dans votre esprit. C'est désormais bien plus simple de s'y retrouver.

Ses haut-parleurs intégrés

Une belle surprise ici: on profite d’une étendue de son bien définie et de juste assez de basse. Le volume maximal n'est pas assez puissant pour combler la pièce, mais il sera amplement en mesure de remplir votre espace de travail.

Ce qu’on aime moins

⁃ Son prix

La version testée, bien qu’«ultrapuissante», est également «ultradispendieuse»: 4459$.

En montant un PC avec des pièces identiques (sauf l’écran et quelques composantes internes), on s’en sort pour environ 2700$.

C’est une critique récurrente pour plusieurs produits Apple. Généralement, le prix n’est pas un facteur déterminant pour celui qui décide de se procurer un appareil, peu importe lequel, de la marque à la pomme.

Pour ceux qui veulent un Mac, mais pas un trou dans leurs poches, d'autres options moins dispendieuses et imposantes (21,5 pouces) s'offrent à vous.

Photo Courtoisie

Sa carte graphique décevante

J’ai une grosse critique à faire sur une composante en particulier: la carte vidéo.

En terme de performances, celle dans la version de base du 27 pouces (Radeon Pro 570X) se compare à la GeForce GTX 770, une carte graphique qui était haut de gamme... en 2013.

Le gaming sur le siège arrière

On le sait: Apple n’est pas reconnu (lire ici respecté) pour ses capacités de gaming. Sauf qu’avec Apple Arcade qui se pointera le nez cet automne, on aurait pu croire que l'entreprise aurait fait quelques efforts pour mettre à jour et redorer son image au sein de la communauté.

Bref, on a réussi à jouer à Fortnite et Rise of the Tomb Raider à 60 FPS presque constamment. Quelques baisses de régimes (51-55) par-ci par-là, mais rien de majeur. Cependant, on doute qu’on puisse jouer aux plus récents jeux de la même façon.

Le verdict

Si vous avez déjà adopté l’environnement Apple et que votre objectif est de pouvoir tout faire sur votre ordinateur en un claquement de doigts à l'aide de tous vos appareils Apple, le iMac 27 pouces est la machine pour vous.

Même si vous ne cherchez qu’un ordinateur au look intemporel qui s’intègre dans tous les environnements avec lequel faire de simples tâches comme surfer le web ou de la rédaction, son superbe affichage est quelque chose qui vous séduira.

La simplicité de l'interface, mais aussi son processeur huit coeurs

Le prix est assez élevé, mais les ordinateurs qui sortent de l’usine d’Apple sont faits pour fonctionner de façon stable pendant de longues années.

À titre d’exemple, j’utilise encore un MacBook 2012 quotidiennement, et il fonctionne encore assez bien pour accomplir de simples tâches de productivité, mais aussi faire du montage vidéo en Full HD ainsi que des montages photos avec Photoshop.

N.B: Apple nous a prêté un iMac 27 pouces personnalisé à fins de critique. L’entreprise n’a pas eu son mot à dire sur le contenu de ce texte.