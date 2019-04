Impôts: attention aux textos frauduleux

Les contribuables doivent redoubler de prudence, en cette période des impôts, puisqu’ils sont plusieurs à avoir reçu des messages textes frauduleux, envoyés par des gens qui se dont passer pour l’Agence du revenu du Canada.

Le modus operandi est le suivant: la personne reçoit un message texte qui indique que Revenu Canada a envoyé un montant d’argent et qu’une action immédiate est requise. Le destinataire est ensuite invité à se rendre au https://gouvca-retour.com, un hyperlien qui se re trouve également dans le texto.

L’ARC fait d’ailleurs mention de ce type de fraude sur son site Internet, appel à la prudence et rappelle aux contribuables qu’elle ne communique jamais par texto et qu’elle «communique avec les contribuables par téléphone, par courriel et par la poste pour des raisons légitimes»

Vous pouvez consulter quelques conseils donnés par l'ARC ici.

