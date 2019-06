iOS 13: Voici comment votre iPhone changera

SAN JOSE, CA - La nouvelle version d'iOS, iOS 13, sera téléchargeable cet automne, et des mises à jour de Maps, de la galerie photo, l'ajout d'un mode sombre et une façon de vous connecter à vos applications de façon plus privée changeront votre expérience sur iPhone.

Sans surprise, Apple a dévoilé son nouveau système d'exploitation mobile pendant sa conférence annuelle, le WWDC.

Le mot d'ordre pendant le discours: performance, sécurité et ergonomie.

La plupart des ajouts et mises à jour visent à améliorer l'expérience utilisateur. Voici donc ce que vous devez savoir sur la prochaine version d'iOS.

Le mode sombre

Fonctionnalité très attendue, elle sera intégrée à toutes les applications, que ce soit Messages, Calendrier, Rappels, Apple Music et même votre écran verrouillé. Les développeurs tiers auront aussi l'option d'adapter leurs produits pour l'inclure.

Photo Courtoisie

Bref, cette nouvelle façon d'afficher le contenu sur votre iPhone sera plus douce pour les yeux, particulièrement lorsqu'il fait noir.

Un peu comme le mode nuit, vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il adopte le mode sombre entre certaines heures.

Une rapidité compacte

L'équipe de développement s'est concentrée d'abord sur la rapidité des différentes apps, que ce soit pour débloquer votre iPhone avec FaceID, mais aussi à rapetisser la taille des applications et de leurs mises à jour.

À quel point plus rapide?

Les applications s'ouvriront deux fois plus vite qu'avec iOS 12. FaceID s'ouvrira 30% plus rapidement.

Pour ce qui est du stockage, la taille des téléchargements sur l'App Store diminuera jusqu'à 50%, et les mises à jour, jusqu'à 60%.

«Se connecter avec Apple»

À cette époque où la confidentialité est un enjeu majeur, «Sign in with Apple» est l'un des ajouts qui a reçu une réaction marquée pendant la conférence.

Un peu agacé de devoir vous connecter à différentes applications comme Facebook et Google, qui utilisent ensuite vos données pour leur propre bénéfice?

La solution semble être celle d'Apple, si l'on se fie aux informations divulguées en Californie.

Photo Courtoisie

Avec votre identifiant, vous serez en mesure de lier votre compte à ces apps de façon privée, puisqu'Apple génèrera un numéro unique qu'il leur enverra ensuite.

Encore plus, si vous ne voulez pas transmettre votre nom ou votre adresse courriel lorsque demandé, vous avez le choix d'utiliser une autre adresse, générée aléatoirement. Elle redirige ensuite les données vers votre compte principal, sans divulguer celui-ci aux entreprises.

Tel que précisé dans un communiqué de presse, Apple n'utilise pas ces informations pour monter un dossier sur vous ou tracer vos habitudes.

Un nouveau monde

Je vais être honnête avec vous: il y a longtemps que j'ai délaissé Maps au profit de Google Maps. La version de l'application de cartographie et de navigation d'Apple manquait cruellement d'options et surtout, d'une interface appréciable.

Apple semble avoir remédié à la situation: ils ont suivi l'exemple de Google et ont jusqu'à maintenant répertorié plus de six millions de kilomètres aux États-Unis. Le pays devrait être complètement réintégré dans l'app d'ici la fin de l'année.

On y trouve maintenant du relief, que ce soit dans les parcs ou les bâtiments en ville, ainsi qu'un mode «Look Around». Un peu comme Google Street View, il vous permet de vous balader en vue «rue», de découvrir les environs d'un certain endroit, puis d'épingler certaines destinations pour plus tard. En démo, ça semblait très fluide.

Capture d'écran - Apple Newsroom

Partager votre musique

On voit de plus en plus de gens se procurer et utiliser des AirPods. Avec iOS 13, ces individus pourront désormais faire entendre ce qu'ils écoutent en temps réel avec d'autres consommateurs qui possèdent, eux aussi, des AirPods. À condition que les deux possèdent un iPhone et qu'ils soient à proximité.

Une galerie photo plus vivante

Vous verrez aussi que l'organisation de votre galerie photo changera beaucoup.

Un algorithme permettra de cacher les mauvais clichés automatiquement. Il mettra aussi en valeur vos plus beaux souvenirs, en plus de démarrer certaines vidéos directement dans la galerie.

Vous pourrez voir vos souvenirs par jour, mois ou année. Encore plus intéressant: il identifiera les clichés qui mettent en vedette une certaine personne pour n'afficher que ceux-ci, si vous le désirez.

Photo Courtoisie

Par exemple, si vous utilisez un iPhone depuis la naissance de votre enfant, votre galerie actuelle et celle d'iCloud vous permetteront de le voir grandir, à l'aide de vos souvenirs, sous vos yeux.

Même chose pour votre copine ou copain, ou votre partenaire de party préféré.

Lorsque vous ferez le ménage dans vos photos, vous pourrez aussi zoomer pour afficher plus de détails, ou l'inverse pour classer plus rapidement à grande échelle.

Parlant de photos, vous pourrez les modifier directement sous celles-ci et ce, assez facilement.

Une dizaine de nouveaux paramètres seront ajustables. Le plus important de ceux-ci est probablement celui du mode portrait: comme en studio, la source de lumière pourra être changée.

Finalement, les vidéos pourront aussi être modifiées directement sur votre iPhone.

Parmi les autres ajouts notables, notons une application Rappels totalement reconstruite, la possibilité de grossir la police facilement dans Safari, l'inclusion des cycles menstruels dans Santé et le défilement de paroles en simultané d'une chanson dans Apple Music.