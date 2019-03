iPad mini 5: polyvalence et performance à un prix plus doux

TEST - La puce A12 avec Neural Engine, l'intégration du Pencil et la portabilité de l'iPad mini 5e génération font de la petite tablette d'Apple la meilleure de sa catégorie.

Or, elle ne vient pas sans ses frustrations et ses déceptions. Nous y reviendrons plus tard.

La semaine a été fort occupée pour Apple. Lundi, le géant informatique a annoncé sa nouvelle génération de iPad. Mardi, c'était au tour du iMac de profiter d'une mise à jour surprise, puis mercredi midi, les AirPods ont été dévoilés au grand jour.

Plus de 3 ans se sont écoulés entre la sortie du précédent modèle d'iPad mini et du nouveau. Ce qui veut donc dire que les améliorations matérielles sont considérables.

Mais que note-t-on de nouveau, exactement?

Premièrement, la puce A12 avec Neural Engine, la même que l'on retrouve dans la plus récente ligne de iPhone. Considérant que la quatrième génération était équipée de la puce A8, les performances du iPad mini font un bond vers l'avant considérable avec ce nouveau modèle. Trois fois plus rapides, pour être exact.

Elle permet aussi de profiter d'une tonne d'applications en réalité augmentée, que ce soit à des fins éducatives, pour compléter votre plus récent projet de rénovation ou encore pour jouer.

Au niveau des performances, on fera ça court: ça roule vite. Qu'on veule simplement réaliser plusieurs tâches en même temps, qu'on veule jouer, éditer de la vidéo ou encore faire du travail graphique.

Autre fait saillant: l'intégration du Apple Pencil. Première petite déception ici: seul le Pencil de première génération fonctionnera sur l'iPad mini. Mieux que rien, me direz-vous, mais considérant que le nouveau crayon connecté est disponible depuis novembre et que le produit testé sera livré dès la semaine prochaine, on a de la difficulté à comprendre pourquoi, outre une question de contrôle de coûts.

Malgré ceci, la possibilité d'utiliser l'Apple Pencil sur le iPad mini est, selon moi, l'un des aspects les plus intéressants du nouveau modèle. La taille de l'écran inférieure à celle des autres nous permet d'être plus précis lorsqu'on rédige, dessine, ou même joue à certains jeux.

Déjà, je l'ai adopté pour ma prise de notes et comme support pendant mes entrevues. C'est portable, silencieux (tourner des pages bruyamment pour écrire, c'est fini!), et l'autonomie est intéressante: près de dix heures avec une charge complète.

C'est le bloc-notes parfait: on sauve beaucoup de papier, on peut effacer, annoter, recommencer, dessiner, tout ça dans la paume de notre main.

La taille de l'écran n'a pas changé: 7,9 pouces. Ce n'est pas le Super Retina ou le Liquid Retina, mais le Retina, simplement. Seul l'iPad Pro profite de l'écran Liquid Retina.

Par contre, les couleurs, la luminosité et l'éclat hypnotisent comme Apple sait le faire. Ce n'est pas un problème en soi, puisque l'affichage est d'une qualité exemplaire.

Pour vous donner une idée, la résolution de l'iPad mini est la même que celle du iPad troisième génération (2012).

Par contre, la technologie True Tone (capteurs multicanaux avancés) ajuste la couleur et l'intensité de l'écran automatiquement. De plus, la densité de pixels est la plus élevée de tous les modèles d'iPad. L'écran reste sublime.

Pour moi, l'inclusion d'un appareil photo autre que frontal sur une tablette est totalement inutile. Tout le monde possède un téléphone intelligent, peu importe la marque, et un accès à internet ou au service iCloud. Pourquoi traîner sa tablette pour prendre des photos? Je prioriserais une qualité sonore améliorée qu'une caméra arrière.

Voici tout de même les détails.

La caméra arrière est de 8 mégapixels. Le mode HDR standard améliore la prise de photos, comme depuis de nombreuses années. La caméra avant n'est pas la TrueDepth, mais la classique FaceTime HD de 7 Mpx. La captation vidéo ne se fait pas en 4K.

Sinon, les deux haut-parleurs du iPad mini 5 n'impressionneront pas les audiophiles. En fait, on n'entend pas vraiment d'amélioration sonore significative par rapport au 4.

Personnellement, les capacités audio de mon iPhone XR sont supérieures et plus immersives que celles du iPad mini 5.

C'est évident lorsqu'on joue à un jeu. Il y a quelques semaines, j'ai acheté le jeu de stratégie This is the Police sur mon téléphone.

Dans le silence total, les pièces de musique classique remplissaient l'espace silencieux de mon appartement tard le soir. Pourquoi? Parce qu'en plus des haut-parleurs situés au bas de mon appareil, celui sur le dessus qui transmet le son d'une conversation agit aussi comme un haut-parleur.

Bien qu'on ne téléphone pas avec un iPad, on aurait vraiment aimé la présence d'un haut-parleur sur le dessus. Lorsqu'on considère que le iPad mini est considéré comme le modèle plus «divertissement» que «professionnel», une qualité sonore dans la moyenne est un peu décevante.

Parlant du dessus de l'appareil, vous ne trouverez pas de capteur facial, Face ID n'étant offert que sur l'iPad Pro. Vous devrez débloquer votre appareil avec votre pouce, comme la génération antérieure de iPhone (8). C'est un autre petit détail qui nous donne l'impression que bien qu'on profite de performances supérieures et d'un plus grand éventail d'options, on ne fait qu'un demi-saut vers la nouvelle technologie.

Encore une fois, on peut croire qu'il s'agit d'une question de contrôle de coûts et du prix de vente.

Fiable et portable

La vente de tablettes est en chute libre depuis quelques années. En fait, un rapport de la Société internationale des données (IDC) publié en août illustrait une régression des ventes globales de 13,5%.

Tandis que Samsung (-16%), Lenovo (-8,4%) et Amazon (-33,5%), seuls Apple et Huawei ont affiché une croissance positive au deuxième quart de l'année 2018.

D'ailleurs, l'entreprise de Cupertino domine toujours le marché, alors que 34,9% des appareils vendus sont des iPads.

Mais comment réussit-elle à rester pertinente dans un marché fragile?

Sans avoir la réponse exacte, on peut spéculer que c'est en raison d'un repositionnement réussi. Au départ, l'iPad était principalement un iPhone format géant.

Depuis, Apple a lancé de nombreux modèles, s'approchant de plus en plus d'un hybride entre fonctionnalités professionnelles dignes d'un ordinateur et divertissement convivial du iPhone. L'iPad Pro en est un parfait exemple. L'iPad mini suit cette même tendance, mais dans un format plus compact et plus axé sur les passe-temps que le travail, tout en étant amplement capable de s'adapter.

Vous regardez le marché pour une tablette, mais vous trouvez que l'iPad Pro et l'iPad Air sont trop chers, trop gros, ou les 2?

L'iPad mini est le meilleur des deux mondes. Bien qu'on a l'impression amère de devoir oublier certains accessoires, comme le Smart Keyboard, le Pencil 2 ou Face ID, Apple reste le leader incontesté des tablettes.

Son design, sa portabilité et ses performances fiables et rapides font du iPad mini ma tablette préférée d'Apple. Parfait pour le métro, amplement puissant pour le travail et les jeux, et assez compact pour traîner partout où je vais, que ce soit la cuisine, le salon ou sous la couette, pour regarder un «dernier» épisode de la série de l'heure, il convient parfaitement à une vie active et connectée.

Je n'utilise l'appareil que depuis deux jours. Bref, j'ai hâte de continuer à explorer son système et d'exploiter son potentiel au maximum, puisqu'il semble s'agir d'une tablette qui peut vraiment en faire beaucoup.

Apple iPad mini 5e génération

Ma note: 8,5/10

Offert en argent, gris cosmique et or

Prix (Wi-Fi): 529$ (64 Go) et 729$ (256 Go)