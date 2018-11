[VIDÉO] J’ai conduit le VUS le plus cher au pays, le Rolls-Royce Cullinan

Récemment, j’ai pu ajouter un crochet sur ma liste de choses à faire avant de mourir, soit de conduire une Rolls-Royce.

Et ce n’était pas n’importe laquelle. Il s’agissait du Cullinan, le tout premier véhicule utilitaire sport produit par la marque. Il est aussi le premier véhicule à être doté du rouage intégral.

Pour un constructeur aussi attaché à ses racines, c’est beaucoup de bouleversements en peu de temps.

Une authentique Rolls-Royce

En mai dernier, lorsque Rolls-Royce a finalement dévoilé le Cullinan, je dois avouer ne pas avoir ressenti un coup de foudre. Entre vous et moi, je ne le trouvais pas très beau. Étonnamment, je ne le trouvais guère plus séduisant quand je l’ai vu stationné en bordure de la piste Icar, à Mirabel. Les proportions choquent mon œil. Bon, l’abcès est crevé, passons à autre chose

Le fait qu’il s’agisse d’un VUS n’enlève strictement rien au fait qu’il soit un véritable produit de la marque Rolls-Royce. En effet, dans les portières avant, on retrouve les incontournables parapluies. Parce que dieu sait qu’il pleut tout le temps en Grande-Bretagne...

Sous l’interminable capot avant de celui dont le nom est emprunté à celui d’un diamant, on retrouve, comme il se doit, un moteur V12. D’un volume de 6,75 L, celui-ci développe 563 chevaux et 624 livres-pied. Silencieux et puissant, ce moteur pourrait difficilement être plus oncutueux. Attention par contre. Le Cullinan pèse environ 6000 livres. On est donc très loin d’un bolide de course...

Comme sur le tableau de bord de chaque Rolls-Royce digne de ce nom, on ne retrouve pas de cadran affichant la révolution par minute – ou le bon vieux «rpm» si vous préférez. En effet, à la gauche de l’indicateur de vitesse est positionnée une aiguille qui affiche la puissance qu’il vous reste sous le pied droit. Pas mal, hein?

On croirait que l’argent pousse dans les arbres

Pour obtenir son exemplaire du Cullinan, il faut minimalement cracher 401 000$. Cette somme titanesque en fait le VUS le plus cher du marché. À titre d’exemple, c’est environ 150 000$ de plus que les Lamborghini Urus et Bentley Bentayga. Le Cullinan est vraiment dans une classe à part. Une classe dans laquelle il est seul au monde.

Cela dit, à 401 000$, on a droit à un Cullinan «de base». Si on se lâche lousse dans les options et la personnalisation, on peut frôler le million. Des gens bien friqués qui font partie du 1% du 1%, il y en a même chez-nous.

Parmi les options farfelues qui peuvent équiper ce mastodonte de luxe, on peut penser aux petits sièges qui se déploient lorsque s’ouvre le hayon.

Bien qu’ils ne permettent pas d’accueillir deux passagers supplémentaires, ils peuvent être très pratiques pour veiller sur le bord d’un lac ou à l’occasion d’un tailgate party avant une partie de football. Lorsque le gestionnaire des communications de Rolls-Royce m’a annoncé que le prix de cette option était de 35 000$, vous auriez dû voir ma face, ça valait... au moins 100 piastres. Je vous laisse imaginer ma réaction lorsqu’il a renchéri en précisant qu’il était possible de commander des valises de voyage pour la modique somme de 50 000$.

Et quand on parle de personnalisation, on applique le principe au pied de la lettre chez Rolls-Royce. Si vous voulez vos initiales brodées sur l’appuie-tête, un habitacle violet qui s’agence à votre foulard préféré ou même une peinture dont la teinte est empruntée à celle des yeux de votre douce moitié, ce n’est pas un problème. Tant que vous payez, on va vous le faire.

Un succès avant même d’arriver en concession

L’année dernière, Rolls-Royce a vendu environ 90 véhicules dans l’ensemble du Canada. Sans avoir été une année exceptionnelle, elle n’a pas pour autant été désastreuse. Cela dit, grâce à un savant calcul basé sur le nombre de précommandes, on s’attend à pulvériser le record en 2019 en vendant pas moins d’une centaine de Cullinan.

Ça, c’est à part des autres modèles comme la Phantom, la Ghost, la Wraith et la Dawn. Il n’y a pas à dire, peu importe leur taille et leur prix, les VUS ont la cote plus que jamais.