Je sors, je reste

Coup de cœur

CINÉMA-WEB : Festival Plein(s) Écran(s)

Photo courtoisie

Le Festival Plein(s) Écran(s) permet aux Internautes du monde entier de visionner plusieurs films sur la plateforme Facebook. Pour cette troisième édition, 44 courts- métrages seront disponibles gratuitement en ligne, dont 19 premières numériques. Jusqu’au 15 décembre prochain, l’événement mettra en vedette 4 courts-métrages, chaque jour, disponible pour une durée de 24 heures, sur leur page Facebook. Il ne vous reste qu’à cliquer j’aime pour profiter pleinement de la programmation. *Rendez-vous au www.facebook.com/pleinsecrans

Je sors

CINÉMA

Joséphine Baker, une première icône noire

Connaissez-vous le personnage historique Joséphine Baker? Il s’agit de la première célébrité noire ayant connu une carrière de chanteuse internationale. Le film biographique français, présente les grandes lignes de la vie de cette vedette du music-hall, devenue malgré-elle une icône du militantisme contre le racisme et la xénophobie. Son histoire débute en Louisiane, là où elle grandit dans une famille pauvre pour devenir une superstar en Europe, dans les plus grands cabarets. *Ce soir à 19h30 au Cinéma du Musée, 1379-A Rue Sherbrooke

________________________

CONCERT

Noël, une tradition en chanson

Photo courtoisie

La fête de Noël est l’occasion de chanter les plus beaux classiques et c’est ce que nous proposent ce soir, les chanteurs Johanne Blouin, Michel Louvain, Renée Martel, Michaël, David Thibault et Annie Villeneuve. Ce spectacle, dont la mise en scène est signée par Joël Legendre, vous plongera en plein cœur de la magie des célébrations de décembre. * Ce soir à 20h à L’Étoile Banque Nationale, 6000 boulevard Rome, Brossard

________________________

DANSE

Vraiment doucement par Rubberband

Photo courtoisie

La compagnie Rubberband et son fondateur l’américain d’origine mexicaine Victor Quijada, présentent le spectacle Vraiment doucement, dans lequel la danse urbaine se mélange à la danse contemporaine. Cette création haute en couleur, met aussi en vedette les musiciens Jasper Gahunia et William Lamoureux, qui accompagnent sur scène la troupe de danseurs. * Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 260 De Maisonneuve Ouest

________________________

THÉÂTRE

Avant l’archipel

Photo courtoisie

La pièce Avant l’archipel est traduite du magnifique texte Countries Shaped Like Stars de l’auteure canadienne Emily Pearlman. Cette œuvre qui réunit le conte, le théâtre, la poésie, la chanson et l’improvisation, raconte l’histoire de Lénaïque la Magnifique, qui un jour aperçoit un garçon nommé Brévalaire Spectaculaire. C’est le coup de foudre! Dans cet univers fantastique, le spectateur est témoin des bouleversements que peut causer, le premier vrai grand amour. *Ce soir à 19h30 au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine Est

________________________

THÉÂTRE

Je ne te savais pas poète

Photo courtoisie

Les deux grandes figures de la Révolution tranquille du Québec, l'actrice Pauline Julien et l'homme politique Gérald Godin ont connu le grand amour. Ils ont échangé leur passion à travers de nombreuses lettres qui s'étendent sur une période de 30 ans et qui a été dévoilé au grand jour avec le recueil La Renarde et le mal peigné. Ainsi, sous la direction d'André-Luc Tessier, les interprètes Laury Huard et Rose-Anne Déry reprennent des extraits de ces textes enflammés entre Pauline et Gérald. * Ce soir à 19h30 à l'Espace Libre, 1945 rue Fullum

Je reste

TÉLÉ

Spécial Face à la rue : Que sont-ils devenus?

Photo courtoisie

L’animateur Jean-Marie Lapointe a changé l’image de l’itinérance grâce à son émission docu-réalité Face à la rue. Après deux saisons, il a rencontré des personnalités fortes et flamboyantes qui ont tout tenté pour se sortir de la rue. Durant cet épisode spécial d’une heure, Jean-Marie Lapointe nous invite à prendre des nouvelles de celles-ci. Pour certains leurs vies ont totalement changé, comme Tommy qui est passé d’un sans-abri à un nouveau papa qui tente un retour sur les bancs d’école. *Ce soir à 19h30 sur Moi & Cie

________________________

LIVRE

50/50 – Réflexions et solutions pour atteindre l’égalité

Photo courtoisie

L’auteure et réalisatrice Tanya Lapointe lance un ouvrage de réflexion sur la parité des sexes. Selon elle, le débat qui suscite encore bien des passions est encore nécessaire, car le constat est encore le même : les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de direction. Pour appuyer ses propos, la journaliste dresse un portrait sur la réalité des femmes, de toutes classes sociales et de toutes origines, basé sur trois années de recherche. Plusieurs interventions de femmes engagées portent à réflexion, comme celles de Pauline Marois, Liz Plank et Noémi Mercier. *Sorti le 5 décembre

________________________

DVD

1991

Photo courtoisie

Si vous avez manqué au cinéma la sortie du film 1991, le voici maintenant disponible en DVD. Le réalisateur Ricardo Trogi raconte sa propre histoire, alors qu’il avait 21 ans en 1991. Amoureux, il décide de s’envoler en Italie pour accompagner la fille de ses rêves, qui veut y suivre des cours d’été. Dans son périple, il fera la rencontre de personnages farfelus qui marqueront sa vie à jamais. *Sorti le 4 décembre