Je sors, je reste

Coup de cœur

ROMAN: Lola, cheffe de gang

La jeune auteure Melissa Scrivner Love nous plonge dans l'un des thrillers les plus sauvages et terrifiants qu'on ait lu en 2018. Son héroïne se nomme Lola. D'apparence, Lola n'est que l'amoureuse du chef de gang Crenshaw Six, de South Central, une banlieue ultra-chaude de Los Angeles. Toutefois, les apparences sont trompeuses, car la jeune femme commande en secret à ce gang, les gros coups et fait régner son nom par la violence. La chef, qui est au point de gravir les échelons, est menacée lorsqu'un deal est avorté par sa faute. La course contre la montre débute alors, pour cette pro de la criminalité, assoiffée de pouvoir. * Sortie le 12 novembre

Je sors

VARIÉTÉ

Salut 2018! Cabaret politique et bouffonneries

La revue de l’année la plus satirique en ville est de retour pour une 12e édition. Salut 2018! Cabaret politique bouffonneries repasse en revue les grandes lignes de l’actualité qui ont marqué le paysage politique québécois et international. Dans cette mise en scène signée par Hugo Turgeon, personne n’est épargné. De Justin Trudeau, en passant par Donald Trump et Hubert Lenoir, les scénarios sont tous possibles! Le spectacle mélange sketches, chansons, danse et bien sûr de nombreuses parodies. *Ce soir à 20h au Café Campus de Montréal, 57 rue Prince-Arthur Est

ÉVÉNEMENT

Salon des métiers d’arts

Le traditionnel Salon des métiers d’arts donne son coup d’envoi aujourd’hui, au cœur de la Place Bonaventure. Pour sa 63e édition, le public est invité à prendre part aux 11 jours de festivités et de rencontres avec des artisans passionnés d’ici. C’est aussi l’occasion de faire des emplettes des Fêtes, tout en dégustant différents produits du terroir québécois. * Aujourd’hui dès 11h à la Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière Ouest

CONCERT

Marie-Gold

On peut compter sur nos doigts le nombre de rappeuses québécoises. Marie-Gold fait partie de cette rareté audacieuse. Aussi beatmakeuse et MC, l’artiste a lancé son premier EP solo Goal : Une mélodie, au printemps dernier. Elle nous initie à son univers dynamique à coup de rimes solides et des textes qui abordent la place des femmes dans l’univers du rap et de la musique. * Ce soir à 19h à Place Émilie-Gamelin, 1500 rue Berri

THÉÂTRE

Foirée montréalaise

À chaque édition, la Foirée montréalaise rend hommage à un quartier de la métropole. Après Montréal-Nord, Ville Saint-Laurent et le Sud-Ouest, c’est au tour du Plateau Mont-Royal d’être mis sous les projecteurs. Une dizaine d’artistes seront sur scène pour y raconter des anecdotes, chanter ou encore jouer en mettant à l’honneur cet arrondissement aux caractéristiques bien uniques. Oubliez le stationnement, dites bonjour aux Français et ignorez les bobos (bourgeois-bohèmes) déconnectés! *Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 rue Papineau

CONCERT

Dumas

Avec son dernier album, Nos idéaux, Dumas parcourt le Québec, seul sur la scène. Sa tournée s’arrête évidemment à Montréal et c’est toujours dans une pop vivante que le compositeur-interprète dévoile un spectacle solo éclaté. Devant son public, le chanteur ne prend pas de détour et nous impressionne par sa présence foudroyante sur les planches. *Ce soir à 20h à la Cinquième Salle de la Place des Arts, 260 De Maisonneuve Ouest

Je reste

TÉLÉ

O.J. Simpson : le procès du siècle

Pour revivre et tout savoir sur le célèbre procès du footballeur américain O.J. Simpson, rendez-vous devant votre écran pour suivre l’un des documentaires des plus fascinants. En 1995, la star est accusée du meurtre de son ex-femme et d’un ami de celle-ci. Finalement, non-inculpé des accusations qui pesaient contre lui, l’ex-athlète a réveillé un débat plus grand que son propre procès : la justice inégale face aux pauvres et entre les Blancs et les Noirs. *Ce soir à 21h à Canal D

LIVRE

Floride, nouvelle édition: 1000 bonnes adresses et les coups de cœur de 40 vedettes

Vous envolez-vous bientôt pour la Floride? Si oui, ayez sous la main la nouvelle édition du guide populaire de la Floride de la journaliste Marie Poupart. Les 576 pages nous dévoilent 1000 bonnes adresses dans les huit grandes régions du Sunshine State : de Jacksonville à Key West. De plus, 40 personnalités du Québec nous partagent leurs adresses coups de cœur comme Ginette Reno, Marina Orsini, Dominique Michel ou encore Corey Hart. *Sorti le 10 octobre

DVD

Noël & Cie

Le réalisateur français Alain Chabat connu pour le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre récidive encore dans la comédie avec le film Noël & Cie. Ce cinquième long métrage de Chabat nous transporte au Pôle Nord, là où rien ne va plus. Santa (Claus) communément appelé Père Noël se retrouve dans de beaux draps, lorsque ses 92 000 lutins tombent malades en même temps, à l’approche du réveillon. Il n’aura donc pas le choix de se rendre sur Terre, pour trouver un remède miracle... sans quoi les enfants n’auront pas leurs cadeaux à temps. *Sorti le 13 novembre

