«Je suis un peu tannée d’entendre que la situation est pourrie» – Hélène David

La députée de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David, est pour la laïcité et la neutralité de l’État, mais considère qu’aucun fonctionnaire en position d’autorité ne devrait s’empêcher de porter des signes religieux au travail, comme le propose le gouvernement Legault.

«Depuis 10 ans, les commissions scolaires disent qu’elles ont eu zéro plainte par rapport à un professeur qui pourrait porter un hijab par exemple», a dit Mme David, mercredi, en entrevue à QUB radio.

«Moi, je suis un peu tannée d’entendre que la situation est pourrie», a-t-elle poursuivi.

La porte-parole de l’opposition officielle en matière de laïcité rappelle que les libéraux ont fait adopter la Loi 62 prévoyant qu’une personne offrant ou recevant un service public doit avoir le visage découvert. Cette solution est suffisante, selon Mme David.

«Nous, dans notre façon de voir l’équilibre entre les valeurs individuelles et collectives, on trouve que notre réponse sur le visage découvert était la réponse que nous voulions, on était à l’endroit où on voulait être et on est toujours à cet endroit-là», a-t-elle indiqué.

«Là, vous voyez dans quel méandre on est rendus. Avec les petites croix cachées que ma grand-mère m’a données à ma première communion, vas-tu falloir faire de la délation?» a-t-elle ironisé en entrevue avec Benoit Dutrizac.

POUR RÉÉCOUTER L’ENTREVUE COMPLÈTE D’HÉLÈNE DAVID: