Jesperi Kotkaniemi, la meilleure recrue depuis Michael Ryder?

Même s’il a été laissé de côté pour le match de mardi soir à Los Angeles, l’attaquant finlandais Jesperi Kotkaniemi connaît définitivement une excellente première saison avec le Canadien de Montréal. Sur le plan des statistiques, il figure parmi les meilleures recrues de l’équipe depuis plusieurs années.

Troisième choix au total lors du plus récent repêchage, Kotkaniemi totalise présentement 32 points en 66 matchs. Il faut remonter à la saison 2010-2011 pour répertorier une recrue ayant inscrit plus de points, soit le défenseur P.K. Subban, qui avait récolté 38 points en 77 rencontres avec le Tricolore. En 2005-2006, l’attaquant Chris Higgins avait aussi connu une production de 38 points.

En conservant son rythme actuel, Kotkaniemi pourrait surpasser Subban et Higgins d’ici la fin de la saison. Ainsi, il deviendrait la recrue la plus productive du Canadien depuis Michael Ryder (63 points en 2003-2004).

Les exploits de Kotkaniemi ont de quoi étonner, d’autant plus que Kotkaniemi n’a que 18 ans. Parmi les joueurs de cet âge, le Finlandais a déjà surpassé Mario Tremblay pour le plus grand nombre de mentions d’aide, avec 21. Tremblay avait pour sa part conclu sa première campagne avec 21 buts et 18 aides pour un total de 39 points, une autre marque que Kotkaniemi pourrait battre s’il connaît une bonne fin de saison.

Les cas de Gallagher et Galchenyuk

Parmi les récentes recrues du Tricolore, il est de mise de rappeler que Brendan Gallagher et Alex Galchenyuk avaient respectivement amassé 28 points en 44 matchs et 27 points en 48 matchs lors de leur première saison, en 2012-2013. Le calendrier de la Ligue nationale de hockey avait été écourté en raison d’un lock-out.

Les recrues les plus productives dans l’histoire du Canadien

Mats Naslund – 71 points (1982-1983)

Kjell Dahlin – 71 points (1985-1986)

Guy Lafleur – 64 points (1971-1972)

Chris Chelios – 64 points (1984-1985)

Michael Ryder – 63 points (2003-2004)

Les meilleures recrues du Canadien depuis 2000

Michael Ryder – 63 points (2003-2004)

P.K. Subban – 38 points (2005-2006)

Chris Higgins – 38 points (2010-2011)

Jesperi Kotkaniemi – 32 points (2018-2019)

Charles Hudon – 30 points (2017-2018)

