Jessika et Renaud confirment ce qu’on croyait tous

Les deux stars de télé-réalité Jessika Denommée et Renaud Blanchet avaient récemment voyagé Mexique ensemble, ce qui avait lancé des rumeurs à propos de leur relation.

Après être tombés en amour durant le tournage de l'émission OD Grèce, le couple s'était séparé quelques temps après leur retour au Québec.

Jessika avait même publié une vidéo toujours disponible expliquant les raisons derrière leur séparation.

Quelques mois plus tard, certains internautes avaient remarqué que les deux ex étaient au Mexique en même temps et ce, dans le même hôtel!

Coïncidence? Clairement pas!

La nouvelle a tout récemment été confirmée alors que Jessika, rencontrée par Marie-Lyne Joncas dans le cadre du documentaire Après OD, a annoncé qu’elle est de nouveau en couple avec le mécanicien de locomotives.

La jeune femme explique également que la séparation venait du côté de Renaud et que ce dernier a changé d’avis une semaine après que l’annonce soit publique.

Le couple veut prendre leur temps pour voir si la relation va fonctionner à long terme. Cependant, les deux tourtereaux avouent s’aimer profondément.

Et si l’on regarde les anciens candidats sortis de l’aventure OD Grèce, Julie-Anne et Yan filent le parfait bonheur, tout comme Pézie et Olivier.

Bref, on espère que Jessika et Renaud seront longtemps heureux ensemble!

