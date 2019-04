Jeux vidéo: une centaine de nouveaux emplois pour Square Enix à Montréal

MONTRÉAL – L’entreprise Square Enix ajoutera une centaine de postes à ses studios de Eidos-Montréal et Square Enix Montréal cette année.

En plus de cette annonce, l’entreprise japonaise a précisé mardi qu’elle investira dans ses installations montréalaises. La superficie de ses bureaux augmentera de 10 000 pieds carrés pour s’établir à 65 000 pieds carrés.

De plus, Eidos-Montréal aura droit à «des équipements à la fine pointe de la technologie tels que les studios de capture de mouvement et de photogrammétrie à performances élevées, un laboratoire de recherche utilisateur et un studio de mixage et d’enregistrement vocal», selon un communiqué de l’entreprise.

Square Enix a souligné qu’avec près de 700 employés au pays, ses effectifs canadiens sont les plus importants en matière de développement et de conception à l’extérieur du Japon.

Eidos-Montréal se focalise dans la création de jeux immersifs, comme «Deus Ex» et «Tomb Raider», tandis que Square Enix Montréal se spécialise dans les jeux mobiles.