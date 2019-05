JO d’hiver 2022: le compte à rebours officiel lancé à Pékin

À 1000 jours des Jeux olympiques d’hiver 2022 qu’elle organisera à Pékin, la Chine a lancé vendredi le compte à rebours officiel de l’événement, lors d’une cérémonie fastueuse en présence de l’acteur Jackie Chan.

Duo de chanteurs, troupe de danseurs et nuée de jeunes ont animé la soirée organisée dans le parc olympique de la capitale chinoise, qui deviendra dans trois ans et demi la seule ville au monde à avoir accueilli des JO d’été (2008) et d’hiver.

« Avec ce compte à rebours des 1000 jours avant les Jeux, nous entrons de plain-pied dans une nouvelle étape des préparatifs », a déclaré Chen Jining, le maire de Pékin.

« Nous continuerons à appliquer scrupuleusement et intégralement les instructions du président chinois Xi Jinping concernant la préparation », a-t-il souligné devant de nombreux responsables du Comité international olympique (CIO).

Un écran géant de 1000 m2 a ensuite été illuminé par des responsables sportifs et politiques, par le vice-président du CIO Juan Antonio Samaranch Junior et par Jackie Chan. Il affichera le décompte du nombre de jours restants avant l’ouverture, le 4 février 2022 des XXIVe JO d’hiver.

La Chine, via de grandes campagnes de promotion, espère que 300 millions de Chinois (sur 1,4 milliard au total) pratiqueront les sports d’hiver d’ici à l’événement.

Les stations de ski se multiplient dans le pays depuis l’obtention en 2015 par le pays des Jeux d’hiver, et attirent notamment les jeunes de la classe moyenne, friands de loisirs.

La construction des nouvelles installations olympiques va bon train, et le complexe de ski alpin, flambant neuf, devrait notamment être terminé avant la fin de l’année, a indiqué l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

La première épreuve-test devrait être une étape de la Coupe du monde de ski alpin, à la mi-février 2020.

