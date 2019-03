Jody Wilson-Raybould «souhaiterait continuer à parler», affirme Alain Rayes

La crise dans l’affaire SNC-Lavalin est loin d’être terminée selon le lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada, Alain Rayes.

Ce dernier a affirmé à QUB radio que même si Justin Trudeau «essaie avec le budget [...] de fermer ce dossier-là et de passer à autre chose», les conservateurs n’ont aucunement l’intention de baisser les bras.

Mardi, le Comité permanent de la justice et des droits de l'homme, à majorité libérale, a voté pour clore son enquête et, donc, ne pas entendre ou réentendre d'autres témoins, malgré les demandes des partis de l'opposition.

Or, le député conservateur de la circonscription de Richmond-Arthabaska est persuadé que la population sait que «tout n’a pas été dit» et que l'ancienne ministre de la Justice et Procureure générale Jody Wilson-Raybould «souhaiterait continuer à parler».

«Si [Justin Trudeau] n’a rien à cacher, pourquoi il ne permet pas qu’on fasse toute la lumière [sur la controverse]», a questionné M. Rayes en entrevue avec l’animateur Jonathan Trudeau.

Le policiticien a déploré, au passage, que le premier ministre du Canada «donne sa version sur tous les éléments», mais que Judy Wilson-Raybould, «qui est la principale concernée, qui a toute l’information, n’a pas le droit de s’exprimer».

Autres recours possibles

Alain Rayes est persuadé que «ce dossier-là n’est pas mort du tout».

«Il y a d’autres recours [...]. On ne sait pas encore ce qu'a fait la GRC. Est-ce que c’est la raison pourquoi le premier ministre a pris des avocats privés parce que lui sait qu’il y a quelque chose qui s’en vient, des accusations ou autres, ce qui serait tout à fait plausible dans les circonstances avec tout ce que l’on sait», a évoqué M. Rayes.

ÉCOUTEZ l'entrevue du lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, sur QUB radio :