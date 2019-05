John Wick 3 vole la première position à Avengers: Endgame au box-office

Visiblement, il n’y a pas que l’équipe Pèse sur Start qui avait hât e de voir John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Le film a connu un premier weekend spectaculaire mettant fin au règne de trois semaines d’Avengers: Endgame, confirme Variety.

Le troisième chapitre, qui met en vedette Keanu Reeves et Halle Berry, a largement dépassé ses démarrages précédents John Wick (14,4 millions) et John Wick: Chapter 2 (30,4 millions). Avec des recettes estimées à 57 millions en Amérique du Nord, John Wick 3 passe devant Avengers: Endgame qui a obtenu 29,4 millions pour son quatrième weekend en salles.

AFP

C’est le deuxième plus grand lancement pour Keanu Reeves, qui a connu un premier weekend spectaculaire avec The Matrix Reloaded, le deuxième chapitre de la saga The Matrix en 2003.

Le weekend n’est pas encore terminé pour John Wick 3, il faudra surveiller les chiffres de dimanche!