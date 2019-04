Jouez les gangsters avec ces classiques québécois

Vous avez sûrement déjà entendu parlé de Gangster, ce jeu de table devenu un classique puis une série d'éditions.

Si vous ne les possédez pas déjà, c’est le temps de vous procurer les nouvelles éditions de ces trois jeux de table tout d'abord imaginés par Martin Tremblay en 1996 à Chicoutimi

Un jeu de stratégie, de tromperie et d’audace!

Le but du jeu: tenter de s’emparer du poste du parrain - qui prend une retraite bien méritée - et ainsi prendre le pouvoir sur la ville, tout en amassant le plus de richesse le plus rapidement possible.

La nouvelle gamme comprend des pions exclusifs, de nouveaux billets de banque, un plateau de rangement, un nouveau format de boîte ainsi que 10 nouvelles cartes exclusives, qui risquent de changer un peu les stratégies des joueurs.

À noter: Gangster se joue à toujours avec six joueurs maximum.

Les nouvelles éditions de Gangster, Gangster Le Pro et Gangster Le Pouvoir sont disponibles chez les principaux détaillants de jeux et jouets, à 44,95$ chacun.