[VIDÉO] Kim Kardashian était à Montréal alors évidemment, on s'est rendu sur place

Quoi de plus excitant qu'un tapis rouge? Bien des choses souvent, mais hier soir caméras et fans étaient réunis au Musée des Beaux Arts pour voir nulle autre que Kim Kardashian dans toute sa splendeur.

La vedette de téléréalité et star internationale était de passage dans la métropole pour y voir l'exposition Couturisssime de son bon ami Thierry Mugler. Il fallait qu'on soit sur place. On est donc allé y voir le déroulement de la soirée et avons rencontré ses fans qui attendaient devant le musée, malgré le gros vent.

Bon visionnement.



