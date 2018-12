La Davie propose un navire ravitailleur à rabais à Ottawa

Le chantier naval de la Davie a proposé à Ottawa de lui fournir un second navire ravitailleur à rabais, a rapporté le Ottawa Citizen dimanche.

Selon le quotidien, le chantier maritime de Lévis, qui a complété l'an dernier la construction du navire ravitailleur Astérix pour la Marine royale canadienne, a offert au gouvernement fédéral un rabais de 160 millions $ pour un second navire.

Le chantier maritime s'était vu octroyer le contrat du Astérix, qui consistait en la transformation d'un porte-conteneurs en navire pétrolier ravitailleur militaire, pour 659 millions $. La Davie estime maintenant pouvoir fournir un second bateau, le «Obélix», pour seulement 500 millions $, a indiqué le Citizen.

Initialement, le gouvernement fédéral comptait commander au moins un autre navire ravitailleur converti pour sa flotte. Or, des fonctionnaires fédéraux ont décidé de repousser l'attribution de ce contrat, en assurant que la Marine n'a pas besoin de ce second navire.

Près d'un an après sa mise en service, le Astérix est rentré pour une première fois au pays, à Victoria, en décembre. Le plus gros navire de la flotte canadienne a passé la dernière année en mer, parcourant plus de 51 000 milles marins (94 450 km) lors de cinq exercices internationaux, notamment en Asie du Sud-Est.

Ces données font dire à Federal Fleet Services, qui opère le Astérix pour le compte de la Marine, que les besoins pour un second navire ravitailleur «n'ont jamais été aussi clairs».

Le chantier Davie espère l'attribution d'un tel contrat, qui génèrerait des centaines d'emplois en attendant de pouvoir entretenir des frégates de classe Halifax à partir de 2021, en vertu d'un contrat accordé par le fédéral en novembre.