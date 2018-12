L’avenir «à son plus sombre»: la NBA à Montréal avant la LNH à Québec, croit Jean-Charles Lajoie

Jean-Charles Lajoie s’est montré pessimiste quant aux possibilités de voir une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’installer à Québec: l’avenir à Québec est «à son plus sombre».

Il a soutenu que la capitale nationale est «très très loin» d’accueillir une équipe de LNH. «Il y aura de la NBA à Montréal avant du hockey à Québec, j’en ai bien l’impression».

Hier, la LNH a annoncé que Seattle deviendrait la 32e équipe , fermant la porte à d’autres expansions lors des années à venir.

Lajoie a toutefois assuré toujours y croire, appelant les gens de Québec à organiser des vigiles devant le Centre Vidétron avec «des poupées de Gary Bettman».

La KHL à Québec?

Le commentateur sportif y est ensuite allé d’une proposition pour le moins surprenante: «Pourquoi pas la KHL en Amérique?»

«Rien de grave, quatre à six concessions, dont Québec (...) Québec serait la grande concession en Amérique de la KHL, plus j’y pense, plus j’aime cette idée-là», a-t-il lancé.

«Il y a plein de joueurs canadiens et québécois qui œuvrent dans la KHL et qui pourraient être tentés d’œuvrer chez eux, mais dans ce même circuit. Il y a quelque chose là d’intéressant.»

Mise au point sur la panne

En tout début de chronique, Jean-Charles Lajoie a senti le besoin de préciser aux auditeurs qu’il n’était pas volontairement tombé en panne (puis un bouchon de circulation) sur le pont Champlain hier matin.

«Je ne peux pas croire que quelqu’un a pensé que j’ai volontairement barré un pont pour faire un stunt, s’est-il étonné. C’est du maudit niaisage.»

