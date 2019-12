La nouvelle ère du Wi-Fi intelligent arrive !

En collaboration avec

La technologie Wi-Fi ne date pas d’hier, et son histoire est marquée de nombreuses innovations qui rendent l’accès à Internet plus fiable et plus sûr que jamais. Avec Helix Fi, c’est une nouvelle ère qui s’amorce : celle du Wi-Fi intelligent simplifié!



Un Wi-Fi plus intelligent et plus sûr

L’application Helix permet de créer des profils d’utilisateurs pour tous les membres de la famille, et de donner un profil invité pour les nouveaux arrivants dans la maison. La borne Helix Fi vous signalera quand un nouvel appareil se connecte au réseau. Un bon moyen d’éviter que de petits malins tentent d’accéder à Internet, à partir de votre borne, sans votre accord... ou de découvrir quand les enfants invitent tous leurs amis à la maison en votre absence!



Les parents peuvent s’assurer que les enfants accèdent à Internet de façon contrôlée : voilà une autre nouveauté des réseaux Wi-Fi les plus récents. L’application Helix peut imposer des limites de temps d’utilisation à chacun des profils ou des appareils qui sont créés, et permet du même coup de respecter un horaire quotidien ou hebdomadaire. La borne s’assure aussi de filtrer les sites et les contenus inappropriés, afin que personne ne tombe par mégarde sur des sites malicieux, ou peu recommandables.

Des réglages simplifiés

Tous les réglages sont accessibles facilement à partir de l’application Helix Fi, et peuvent être paramétrés, que l’on soit à la maison ou à distance. Avec les alertes qui sont envoyées quand une activité inhabituelle se produit, vous pourrez non seulement réagir rapidement, où que vous soyez, mais vous saurez que votre réseau est toujours utilisé de la bonne façon.



En prime, la borne peut procéder à un autodiagnostic qui détectera les anomalies, si jamais vous trouvez que la qualité de la connexion n’est pas à son niveau habituel. C’est plus facile que de débrancher ses appareils un à un pour trouver le coupable qui ralentit tout le réseau! Encore plus simple : afin d’avoir une meilleure couverture dans la maison, Helix Fi permet d’ajouter des relais à son réseau à partir de l’application. On est loin des routeurs Wi-Fi d’une autre époque...

Helix Fi, prêt pour la maison de demain!

Une maison intelligente est une maison con nectée et sécurisée. Pour que tous les appareils commandés à distance qui la composent fonctionnent adéquatement, ça prend donc un réseau Wi-Fi fiable et intelligent. La technologie sans fil dernier cri de la borne et des relais Helix Fi est prête pour accueillir tous ces nouveaux gadgets, puisqu’elle reconnaît automatiquement les appareils qui s’y connectent, facilitant leur intégration au réseau. La maison connectée, intelligente... et simplifiée? C’est possible, quand on a un réseau Wi-Fi dernier cri!