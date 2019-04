La police de Laval tente de localiser un adolescent de 14 ans disparu depuis le 2 avril

LAVAL | La police de Laval tente de localiser un adolescent de 14 ans dont la famille est sans nouvelle depuis le début du mois.

El Alaoui Benchad Ilyasse, âgé de 14 ans, a quitté son domicile le 2 avril pour une sortie à Montréal, mentionne la police dans un avis de disparition.

«Il n’est cependant jamais revenu chez lui. Il a des connaissances dans le secteur de Saint-Léonard à Montréal et pourrait s’y trouver. Sa famille craint pour sa sécurité en raison de ses fréquentations.»

Le jeune homme s’exprime en français. Il mesure 1,75 m (5 pi 9po) et pèse 68,2 kg (150 lb). Il a les cheveux bruns bouclés «devant le visage» et yeux bruns. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau noir avec fourrure au col et des souliers noir, blanc et rouge.

La police de Laval indique que toute information permettant de retracer ce jeune homme sera traitée confidentiellement par la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911. Le numéro de dossier à mentionner est LVL 1904020 051.