La Poste américaine teste des camions autonomes

La Poste américaine a annoncé mardi qu’elle allait à son tour tester des camions de livraison sans conducteur.

Ce test sur deux semaines, qui se déroule entre Dallas (Texas) et Phoenix (Arizona), entre dans le cadre de « notre travail destiné à utiliser une nouvelle sorte de véhicules qui comprendront des nouvelles technologies pour acheminer diverses sortes de courriers, améliorer la sécurité, améliorer le service, réduire les émissions (polluantes) et permettre des économies », a écrit le US Postal Service (USPS) dans un communiqué.

L’USPS collabore sur ce projet avec la start-up californienne TuSimple, qui acheminera des camions postaux entre les deux villes du sud-ouest américain, distantes de 1.600 km. Le trajet dure environ 22 heures.

« C’est enthousiasmant de s’imaginer qu’avant même que beaucoup de gens se déplacent en taxi autonome, leur courrier sera peut-être acheminé par camion autonome », a commenté Xiaodi Hou, président-fondateur de TuSimple.

Comme toujours pendant ce type de tests, une personne sera dans la cabine du camion pour s’assurer que tout va bien, a précisé la start-up.

Si de très nombreuses entreprises technologiques, constructeurs ou équipementiers automobiles travaillent sur la conduite autonome, vue comme le Graal des transports du futur, il est fort probable que les premiers véhicules autonomes entrent dans le quotidien via des applications professionnelles: livraisons, taxis, flotte d’entreprises etc.

D’autres entreprises testent déjà des camions autonomes, notamment Tesla ou Waymo (Google/Alphabet).

La livraison par camion autonome intéresse d’autant plus les entreprises que les États-Unis souffrent d’une grave pénurie de chauffeurs routiers.

Plusieurs compagnies, comme Amazon ou le géant de la livraison FedEx, testent pour leur part des robots-livreurs, pour acheminer les colis sur le dernier kilomètre, jusqu’au client final.