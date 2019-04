La première bande-annonce de «Joker» est terrifiante

La toute première bande-annonce du film «Joker» est enfin arrivée et les images glacent le sang. Le Joker qu’incarne Joaquin Phoenix n’a rien à voir avec celui de Jared Leto au look «rappeur de soundcloud».

Prévu en octobre 2019, «Joker» racontera les origines et la descente aux enfers du Joker dans les années 80. Allons-nous développer de l’empathie pour le personnage pourtant si cruel?

Bande-annonce





Le film a été réalisé par Todd Phillips, connu pour avoir scénarisé et réalisé de nombreuses comédies, dont le film Old School et la trilogie The Hangover. «Joker», cependant, semble être tout sauf drôle.

Le film met également en vedette Robert de Niro, Bill Camp, Frances Conroy, Marc Maroon et Zazie Beetz.

«Joker» sort en salle le 4 octobre 2019.

Qui incarne votre Joker préféré?