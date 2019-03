La série «Teodore pas de H» sélectionnée à Cannes

L'humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques aura la chance de faire valoir ses talents de comédien de l'autre côté de l'Atlantique. La production «Teodore pas de H», dont il défend le rôle-titre, fait partie des œuvres de la compétition Séries courtes au festival CANNESERIES qui aura lieu au début du mois d'avril.

Les six épisodes d'une durée variant de six à huit minutes chacun seront donc proposés en France tout juste avant d'être offerts aux internautes le 11 avril, sur le site teodorepasdeh.com où il est déjà possible d'apprécier la bande-annonce.

Écrite par Nathalie Doummar, réalisée par Julien Hurteau et produite par Zone3, la série se retrouvera à l'antenne de VRAK plus tard cet automne.

«Teodore pas de H» s'intéresse à Teodore, un trentenaire devant composer avec un diagnostic de TDAH alors qu'il se dit prêt à retourner à l'école et compléter son secondaire 5.

Louise Bombardier, Nathalie Doummar et Daniel Doummar font également partie de la distribution.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques poursuit actuellement sa tournée pour «Hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour», sa première proposition en solo. On peut également le voir dans la quatrième saison de «Like-moi!» et la nouveauté «Léo», deux comédies disponibles sur le Club illico.