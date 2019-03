«La Voix»: une seconde chance dans un autre pays

MONTRÉAL – Mory Hatem a quitté son Liban natal pour venir s’installer au Québec dans le seul but de mener une carrière en musique. Contre Dhalia, lors de la première ronde des duels de «La Voix», dimanche soir, il a joué le tout pour le tout.

Le second duel de l’équipe de Lara Fabian s’est révélé chaotique dans sa préparation, avec une longue hésitation sur le choix de la chanson.

«C’était difficile parce qu’il y a eu un stress supplémentaire. On a d’abord reçu ¨The Prayer¨, une chanson que j’aime beaucoup, même si ce n’est pas mon style musical. Mais je sais qu’on peut y mettre beaucoup d’émotion. Lara a ensuite voulu changer, pour finalement revenir à la première idée, car la tonalité allait mieux pour Dahlia et moi», a expliqué Mory Hatem.

À travers tout ça, le chanteur de 27 ans a prouvé qu’il était grandement capable de s'adapter. Il a aussi fait preuve d’une force de travail immense. «Depuis le début, je ne pense pas à ce que ¨La Voix¨ peut m’apporter pour ma carrière. Je veux avant tout travailler, profiter des conseils que peut me donner ma coach et m’améliorer, tout en montrant au public ce dont je suis capable.»

En plus des problèmes de chanson, l'artiste a eu des problèmes de santé juste avant l’enregistrement de son duel. «J’ai été très malade avec une grosse inflammation de la gorge. Ma grand-mère de 87 ans est venue pour me soutenir, elle voulait être à côté de moi pendant cette période.»

Déracinement

Bien que sa tante habite à Ottawa, Mory Hatem a choisi de venir vivre au Québec il y a un peu plus d’un an. «Au Québec, on parle français, c’était donc une intégration plus facile pour moi. Je suis venu pour essayer de faire ma place dans le milieu de la musique. En plus, j’aime chanter des chansons francophones. La France est déjà tellement saturée que j’ai pensé avoir plus de chances au Québec.»

Changer de pays a été une grosse décision pour lui. «Je me suis installé ici pour avoir une stabilité. Mais c’est quand même difficile de quitter tout ce qu’on a pour aller vivre dans un autre pays. Quand j’ai pris la décision, je suis parti tout de suite. Si j’y avais pensé davantage, je ne l’aurais peut-être pas fait.»

Le jeune homme avoue néanmoins avoir toujours été soutenu par ses parents dans son choix de carrière. «Depuis mon enfance, mes parents m’encouragent dans ce que je veux faire. Pourtant, j’ai grandi dans un pays arabe où l’art et le domaine artistique ne représentent pas une bonne carrière pour tout le monde. Mes parents ont toujours rêvé avec moi, ils n’ont jamais été un obstacle. J’aime aujourd’hui les entendre dire qu’ils sont fiers de moi.»

Ils étaient d’ailleurs derrière lui lorsqu’il a participé, il y a quelques années, à la première édition de la version arabe de «The Voice», au Liban. «J’avais 19 ans et je ne comprenais pas tout ce qui se passait. J’étais moins réfléchi, j’y allais beaucoup plus avec mon cœur. Aujourd’hui, je suis plus terre à terre, je sais profiter de chaque moment. Je suis plus mature.»

Stephan Gagnon: la méditation pour surmonter les obstacles

Depuis plus de 13 ans qu’il évolue dans le milieu de la musique, Stephan Gagnon a acquis une expérience et des réflexes qui l’aident dans les moments plus difficiles, comme le jour de son duel face à Émilie Brochu, pour l’équipe Éric Lapointe.

«La journée de l’enregistrement, je n’avais plus de voix. Je suis quelqu’un d’assez ésotérique, j’ai fait de la méditation et de l’autoréparation durant la journée pour arriver à avoir de la voix pour chanter mon duel. Ç'a fonctionné, mais dès que la performance a été terminée, c’était vraiment difficile. Je n’avais plus de voix du tout.»

Heureusement, le choix de la chanson était parfait pour lui. «Chanter du Joe Cocker, c’est mon petit plaisir coupable. J’adorais sa folie et son don de soi. Il ne sortait pas une note qui ne soit pas sentie et poussée à 100 %.»

Stephan est très fier d’avoir été gardé par son coach. «Éric Lapointe écrit des chansons vraies, intenses, qui vont chercher les émotions, et qui font vivre quelque chose aux gens. Ça se rapproche le plus de ce que je veux faire. Je rêvais d’une chanson écrite par Éric Lapointe. Je suis content parce qu’il m’a dit que ça allait arriver, peu importe ce qui se passe dans la suite de l’émission.»

Justin Lagacé: en duel avec lui-même

À seulement 19 ans, Justin Lagacé s’est inscrit à «La Voix» afin de vivre une expérience professionnelle et de profiter de la visibilité que l’émission offre aux artistes. «Je souhaitais travailler sur une grosse plateforme afin de montrer ce que je suis capable au plus grand nombre de gens possible.»

Le coach Éric Lapointe a été le seul à se retourner pendant son interprétation de «Country Girl» aux auditions à l’aveugle, mais c’est l'unique chose qu’il espérait. «Je voulais vraiment travailler avec lui depuis le début. Après mon audition, j’avais déjà rempli mon défi. Depuis, je veux juste profiter du moment.»

Les duels ont réservé une surprise de taille pour Justin, puisqu’après l’enregistrement, son coéquipier a été supprimé du montage de l’émission pour des raisons légales. «C’était en même temps une belle opportunité pour moi de devoir enregistrer l’autre moitié de la chanson, même si c’était une situation bizarre. J’avais gagné mon duel de toute façon. Les gens ont pu me voir plus longtemps.»

La complicité entre le candidat et le coach est maintenant établie. «On s’entend bien tous les deux, nos personnalités ¨fittent¨ bien ensemble. Je chante dans un style plus country rock, mais on se rejoint quand même musicalement. Éric aime beaucoup le country, on a des affinités musicales.»

Briana Victoria: la candeur de la jeunesse

Pour Briana Victoria, participer à «La Voix» est avant tout l’occasion d’acquérir de l’expérience. «J’aime le concept qu’on ne juge pas la personne sur son physique, mais juste sur sa voix. Je veux apporter quelque chose au public, je veux les faire bouger, je veux faire un spectacle et leur faire vivre des émotions.»

Lors des auditions à l’aveugle, on se souvient que c’est elle qui a vécu des émotions intenses avec l’arrivée surprise de son père et de sa grand-mère, qui vivent au Mexique. Pour les duels, Briana a surtout aimé le travail de création du numéro.

«J’étais très excitée quand Alex nous a proposé de faire un ¨mashup¨ de deux chansons, une en français et l’autre en anglais. Alex est tellement ouvert et créatif, c’était très facile de travailler ensemble parce qu’on se comprend et on se ressemble. Tony était un peu plus réservé, mais j’ai aimé qu’il soit franc et courageux. Il est sorti de sa zone de confort pour essayer de nouvelles choses.»

Même si Tony n’a pas laissé sa place avec son rap, Alex a choisi de permettre à Briana de poursuivre l’aventure, «Je suis encore émue. Je suis une des plus jeunes de l’émission, et je veux juste faire de mon mieux. Me rendre déjà aussi loin, c’est vraiment le fun. Je me sens à ma place, je suis bien dans cet environnement, je suis fière de moi.»

Les candidats retenus aux duels

Équipe Lara Fabian

Christian Marc Gendron, 42 ans, Saint-Jérôme

Mory Hatem, 27 ans, Montréal

Équipe Marc Dupré

Jordan Lévesque, 26 ans, Baie-Comeau

Alexandra Chayer, 26 ans, Jonquière

Émilie Brochu, 22 ans, Trois-Rivières (suite à un vol)

Équipe Éric Lapointe

Stephan Gagnon, 28 ans, Laterrière

Justin Lagacé, 19 ans, Gatineau

Alexandra Bourdages, 25 ans, Candiac (suite à vol)

Équipe Alex Nevsky