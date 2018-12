Lady Gaga aurait copié une déclaration de Madonna

Madonna s’en prend de nouveau à Lady Gaga alors que cette dernière est en pleine promotion de son film, A Star is Born.

Dans de nombreuses interviews, l’interprète de Born This Way a expliqué combien elle était connectée à son personnage, l’aspirante chanteuse Ally, parce qu’elle a rencontré les mêmes problèmes avant de faire carrière dans la pop.

«Il peut y avoir 100 personnes dans une pièce et 99 qui ne croient pas en vous, mais c’est cette unique personne qui compte et ça change juste toute votre vie», a-t-elle répété à plusieurs reprises en interviews.

Mais pour Madonna, cette phrase n’est pas sans rappeler une déclaration de son cru prononcée il y a plusieurs décennies.

Lundi, la reine de la pop a posté une story Instagram assortie d’une vidéo des années 80 où on peut l’entendre dire: «S’il y a 100 personnes dans une pièce et que 99 disent qu’ils ont aimé, je me souviens seulement de celle qui n’a pas aimé».

Elle a également posté une photo d’elle sur le même réseau avec en sous-titre: «Ne me faites pas ch*i*r le lundi». Et les internautes ont d’emblée interprété ce message comme étant en direction de Lady Gaga.

Pour autant, Madonna n'a donné aucune explication concernant le sens réel de ce post.

Toutefois, la vieille brouille qui oppose les deux artistes depuis 2012 laisse assez peu de place au doute.