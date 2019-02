L’affaire Gerald Bull décortiquée sur QUB et Tabloïd

QUB radio et Tabloïd s’intéressent à la fascinante histoire de Gerald Bull, ce spécialiste de balistique canado-américain «qui en savait trop», dont le meurtre en 1990 n’est toujours pas résolu près de 30 ans plus tard.

Dans un reportage vidéo du producteur de contenu Jules Falardeau intitulé Le labo du Dr Bull, la plateforme web Tabloïd propose une entrevue avec l’un des fils de Gerald Bull. La rencontre a été filmée dans les locaux abandonnés de la Space Research Corporation, la société de recherche fondée par M. Bull à Highwater, un petit village de l’Estrie situé à la frontière des États-Unis.

Sur QUB radio, Normand Lester consacre à Gerald Bull les cinq premiers épisodes de la deuxième saison de sa série balado «Normand Lester raconte». Le journaliste avait d’ailleurs publié le livre L’affaire Gerald Bull: les canons de l’apocalypse, aux Éditions du Méridien, l’année suivant l’assassinat du scientifique.

L’entretien Le labo du Dr Bull sera en ligne sur Tabloïd ce mercredi, 20 février. Le premier épisode de Normand Lester raconte sur Gerald Bull sera pour sa part disponible sur QUB radio le même jour. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter ici.

Les épisodes suivants du balado seront déposés les mercredis. Les prochaines capsules de Normand Lester raconte traiteront de l’espionnage russe au Canada.

Incroyable parcours

L’incroyable parcours de Gerald Bull recèle quantité de mystères et d’accomplissements. Né en Ontario, professeur à l’Université McGill, Gerald Bull, en est venu à employer une centaine de personnes dans les années 60 à ses installations de Highwater. Spécialisé en balistique, l’ingénieur a inventé des canons géants, des supercanons, avec lesquels il a tenté d’envoyer des satellites en orbite. En plus de collaborer avec les États-Unis, Bull a obtenu la nationalité américaine et a travaillé pour le département de la Défense.

En 1980, Gerald Bull a été reconnu coupable d’avoir violé l’embargo des États-Unis sur les armes à destination du régime de l’apartheid en Afrique du Sud et a purgé une peine de six mois de prison. Forcé de fermer sa société, il s’est ensuite installé en Belgique

Le 22 mars 1990, devant sa demeure de Bruxelles, il a reçu deux projectiles à la tête et trois dans le dos. Le ou les assassin(s) demeure(nt) à ce jour inconnu(s). Est-ce l’œuvre du Mossad israélien, des agents iraniens, de la C.I.A. ou des services secrets britanniques? Selon son fils Robert, Gerald Bull savait trop de choses.